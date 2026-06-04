Επίθεση κουκουλοφόρων εξω από το σπίτι του Σ. Σιμόπουλου

Επίθεση από ομάδα περίπου δέκα κουκουλοφόρων κατήγγειλε ότι δέχθηκε έξω από την οικία του στη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα ατόμων βρέθηκε έξω από το σπίτι του φωνάζοντας συνθήματα που σχετίζονται με την υπόθεση των Προσφυγικών και τις απεργίες πείνας των Αριστοτέλη Χαντζή και Susan Doppagne. Όπως αναφέρει ο κ. Σιμόπουλος, οι συγκεντρωμένοι φώναζαν το σύνθημα: «Απεργία πείνας από 5 Φλεβάρη, τα Προσφυγικά κανείς δεν θα τα πάρει» .

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία του Σ. Σιμόπουλου, έξω από την οικία οι κουκουλοφόροι έριξαν τρικάκια με αναφορές στους δύο απεργούς πείνας. Στο φυλλάδιο αναγραφόταν το μήνυμα: «Νίκη στην απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή (από 5/2) και της Susan Doppagne (από 1/5)», ενώ έφερε και το σύμβολο του αναρχικού χώρου.

Ο Στράτος Σιμόπουλος δήλωσε για την επίθεση πως “Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ορισμένοι κουκουλοφόροι βρήκαν το σπίτι μου ως χώρο διαμαρτυρίας για το θέμα ” των προσφυγικών” στην Αθήνα. Με έχουν στοχοποιήσει γιατί προσωπικά στέκομαι απέναντι τόσο στις απόψεις τους όσο προφανώς και στη πρακτική τους. Συνεχίζω να παλεύω για όσα πιστεύω”.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με το περιστατικό.