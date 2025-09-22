Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση από το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Του : Σταύρου Αλχατζιδη

Νέα επιθεση προς την κυβερνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ πριν από λίγο ολοκλήρωσε τη συναντηση του με το διοικητικό συμβουλιο του επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης το οποίο επισκέφθηκε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ ” για να αποδείξουμε πως δεν ξεχνάμε και κάποιοι από εμάς διαθέτουμε αξιοπιστία ” όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε την επιχειρηματικότητα στην ομιλία του καθώς δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά.

Επίσης σημείωσε, ότι ουτε για την ακρίβεια έκανε κάτι υπενθυμίζοντας την προταση του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για μείωση των έμμεσων φόρων και φοροληγηση των υπερκερδών επιχειρήσεων. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε και για το θέμα ης ΔΕΘ μιλώντας για αδιαφανείς επιλογές. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ψηφίζεται το νέο νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο στο νέο διοικητικό σχήμα της ΔΕΘ δεν θα συμμετέχουν οι φορεις της πόλης.

Για το ίδιο θέμα και ο πρόεδρος του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελης έκανε λόγο για απίστευτη απόφαση. ” Είναι πρωτοφανής κίνηση να μην συμμετέχουν οι φορείς της πόλης αυτοί που έδωσαν χρήματα, τεχνογνωσία και ευρύτερα τη στήριξη τους για την επιτυχία της ΔΕΘ ” , υπογράμμισε.

Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευση του για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού οι οποίες όπως είπε δεν ειχαν ουτε ένα μέτρο ανακούφισης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.