Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για ακρίβεια-θεσμούς – Η πρόκληση που δέχτηκε από πωλητή λαϊκών της Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Να αντισταθούν στο νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση κάλεσε τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον δήμαρχο Νεάπολης- Συκεων Σίμο Δανιηλιδη, ενώ νωρίτερα επισκέφθηκε λαϊκή αγορά της Νεάπολης.

Για την ακρίβεια έκανε λόγο για “μπαλώματα” της κυβέρνησης που δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα.

Και τόνισε πως η μόνη λύση είναι η πολιτική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια της περιοδεία του πάντως δέχτηκε και μια προκληση απο έναν πωλητή.

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Για το θέμα του νέου νόμου τοπικής αυτοδιοίκησης είπε ότι απαξιώνει το θεσμό και τον καταδικάζει σε οικονομικό στραγγαλισμό. Άλλωστε όπως είπε συμφωνεί με αυτό και πολωνικής του θεσμού Σίμος Δανιλιδης που έχει περισσότερες νίκες και από τη Βραζιλία σε Μουντιάλ…

Στο ίδιο πλαίσιο και ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεων Σίμος Δανιηλιδης που εκτός του, ότι εκφράστηκε αρνητικά για τον νέο νόμο, έκανε λόγο για ” μαύρες ημέρες της αυτοδιοίκησης “.

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Παράλληλα ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση και για την συνταγματική αναθεώρηση λέγοντας ότι είναι πρωτόγνωρο να γίνεται σε δύο δόσεις και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο.

” Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη είναι αυτός και η παρέα του στο Μαξίμου “, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευαν η βουλευτής του κόμματος Ράνια Θρασκια, ο αντιδήμαρχος του δημου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτης και μέλη του κόμματος: Νίκος Σδουκος, Πέτρος Λεκάκης, Βάσια Μαδεση, Γρηγόρης Χατζησαββας, Ελένη Χριστια, Δημήτρης Κνης, Γιάννης Μπατζαρακιδης κ.α.