Επίθεση Άιζενκοτ σε Νετανιάχου: Θέλει να απονομιμοποιήσει τις εκλογές γιατί έχασε την πλειοψηφία

Ο βασικός αντίπαλος του ισραηλινού πρωθυπουργού, πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ , κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι διεξάγει εκστρατεία απονομιμοποίησης των εκλογών και υποσχέθηκε να μην επιτρέψει την παρεμπόδιση της έναρξης της Κνεσέτ, με αφορμή τις καταγγελίες για ξένη παρέμβαση από την Τουρκία και το Κατάρ.

«Συναντήθηκα νωρίτερα με τον επικεφαλής της Shin Bet και τον επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Ενημερώθηκα από αυτούς για την κατάσταση. Είναι πολύ νωρίς για να καταλάβουμε τι συνέβη και αν συνέβη. Πρέπει να επιτρέψουμε στους αρμόδιους επαγγελματίες να ολοκληρώσουν την έρευνά τους χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση», λέει.

«Η ξένη παρέμβαση στο Ισραήλ είναι απαράδεκτη και σοβαρή, πόσο μάλλον όταν αφορά ένα κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και το οποίο έχει καταφέρει, τα τελευταία χρόνια, να διεισδύσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ», λέει, αναφερόμενος στο Κατάρ.

«Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί εάν προσπάθησαν να ασκήσουν επιρροή και μέσω ποίων το επιδίωξαν», προσθέτει.

«Αυτό που είναι ήδη σαφές είναι ότι το Λικούντ και ο Νετανιάχου έχουν ξεκινήσει μια ενορχηστρωμένη και οργανωμένη εκστρατεία για την απονομιμοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών», ισχυρίστηκε ο Άιζενκοτ.

«Οι δηλώσεις και τα σημεία συζήτησης ήταν έτοιμα. Το κάνουν αυτό επειδή έχασαν. Δεν έχουν πλειοψηφία. Το Κράτος του Ισραήλ διέπεται από το κράτος δικαίου. Δεν θα επιτρέψω ούτε ένα εκατοστό απόκλιση από την ορκωμοσία της Κνεσέτ όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ.

«Από εδώ, επιθυμώ να απευθυνθώ στο κοινό που υπηρετεί στον στρατό και εργάζεται, σε όσους είναι αποφασισμένοι να ζήσουν στο Κράτος του Ισραήλ ως ένα εβραϊκό και δημοκρατικό, φιλελεύθερο, ισχυρό και ασφαλές κράτος», συνέχισε.

«Τελείωσαν οι ημέρες που ο Νετανιάχου ενεργούσε για τα συμφέροντά του»

Επιπλέον ανέφερε ότι η ομάδα του εργάζεται πάνω σε σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων για τη στράτευση των όλων ισραηλινών πολιτών, τη σύσταση Κρατικής Επιτροπής Έρευνας για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, τη νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού μηχανισμού και μέτρων για την ιεράρχηση των υπηρετούντων ενόπλων δυνάμεων.

«Τα προγράμματα είναι έτοιμα και, σε συντονισμό με τους εταίρους μου, θα εργαστούμε για να τα θέσουμε σε ψηφοφορία κατά την έναρξη της Κνεσέτ. Πρόθεσή μου είναι να εργαστώ για την ενίσχυση και την υπεράσπιση των συμφερόντων όσων εργάζονται, όσων στρατεύονται και όσων είναι αφοσιωμένοι στις αξίες της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας», πρόσθεσε υποσχόμενος να αγωνιστεί για τους ισραηλινούς.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι ημέρες που ο Νετανιάχου χρησιμοποιούσε τους κυβερνητικούς θεσμούς εναντίον των ισραηλινών συμφερόντων για τα προσωπικά του συμφέροντα έχουν τελειώσει», σημείωσε.

Ο Άιζενκοτ πρόσθεσε ότι «καμία παρερμηνεία» δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι το ισραηλινό κοινό ψήφισε κατά «της κυβέρνησης της 7ης Οκτωβρίου και των αποφοίτων της στράτευσης».

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια περίπλοκη πολιτική κατάσταση. Πρόθεσή μου είναι να ενεργήσω όπως ενεργούσα πάντα, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Καλώ όλους να επιδείξουν ομοίως ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Να παραμείνουν υπομονετικοί· υπάρχει ελπίδα», ανέφερε.