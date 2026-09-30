Επιθέσεις από «άγνωστα πυρά» σε τρία δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ – Συστάσεις σε διερχόμενα πλοία

Την ώρα που το Ορμούζ παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα Στενά, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) τρία δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επιθέσεις στις 29 Σεπτεμβρίου με τις Αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία.

Συγκεκριμένα, τα τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν από «άγνωστα πυρά», σύμφωνα με τις αναφορές, καθώς μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, το UKMTO αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγη στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

Σε δεύτερο περιστατικό, δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς τα Στενά του Ορμούζ επλήγη επίσης από άγνωστο βλήμα, ενώ ανάλογη επίθεση αναφέρθηκε και σε τρίτο δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.

Οι τρεις αναφορές χαρακτηρίζονται από το UKMTO ως επιβεβαιωμένες, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα περιστατικά.

Το UKMTO συνιστά στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να κινούνται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.