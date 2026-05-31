Επιστροφή ενοικίου: Μεγαλώνει η «ομπρέλα» στήριξης – Ποιοι θα δουν αυξημένα ποσά

Η στεγαστική πίεση εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς «πονοκεφάλους» για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε ανοδική τροχιά και το κόστος κατοικίας καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος εργαζομένων και οικογενειών. Σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ενισχύσει περισσότερο τους ενοικιαστές, διευρύνοντας τα κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου και δίνοντας πρόσθετη στήριξη σε ειδικές επαγγελματικές ομάδες που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στέγασης.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων κατά της ακρίβειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενισχύσεις για νοικοκυριά, συνταξιούχους, αγρότες, οικογένειες με παιδιά και ενοικιαστές.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, καθώς έως σήμερα αρκετά νοικοκυριά αποκλείονταν από την ενίσχυση λόγω μικρής υπέρβασης των εισοδηματικών ορίων, παρότι επιβαρύνονταν σημαντικά από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Περισσότεροι δικαιούχοι στην επιστροφή ενοικίου

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενοικίου.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει να καλύψει εργαζόμενους και οικογένειες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν οριακά εκτός του συστήματος, αν και στην πράξη αντιμετώπιζαν σοβαρή οικονομική πίεση από τα υψηλά μισθώματα.

Έμφαση δίνεται και σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, όπου οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της περιορισμένης προσφοράς κατοικιών.

Η λογική του μέτρου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος εργαζόμενοι να μην μπορούν να μετακινηθούν ή να παραμείνουν κοντά στον τόπο εργασίας τους, εξαιτίας του υψηλού κόστους στέγασης.

Τα ποσά της ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις

Το ποσό της επιστροφής παραμένει στα επίπεδα του αρχικού σχεδιασμού, με ανώτατη ενίσχυση τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία.

Παράλληλα, προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, γεγονός που αυξάνει το συνολικό ποσό για οικογένειες με περισσότερα μέλη.

Για την καταβολή της μέγιστης ενίσχυσης, το πραγματικό ετήσιο κόστος ενοικίου θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της επιδότησης και να προκύπτει από τα δηλωμένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Παραμένει, επίσης, ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο η συνολική επιστροφή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ένα δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην εφορία. Με αυτόν τον τρόπο, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει η ενίσχυση να συνδέεται με το πραγματικό ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής.

Βασική προϋπόθεση εξακολουθεί να είναι η γεωγραφική σύνδεση της κατοικίας με την εργασία του δικαιούχου. Η μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο απασχόλησης.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί εφάπαξ μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Πριν από την πληρωμή θα προηγηθούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των μισθώσεων και τα εισοδηματικά δεδομένα των δικαιούχων.

Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Ειδικό καθεστώς για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει και η μόνιμη πλέον ρύθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους.

Η νέα διάταξη προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, για περίπου 50.000 δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Το μέτρο δεν θα ισχύει για όσους εργάζονται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στόχος είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη σημαντικών κενών σε περιοχές όπου η στεγαστική κρίση έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα την εύρεση κατοικίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν μέσα στο 2026 ποσά που αντιστοιχούν συνολικά σε τρία ενοίκια, καθώς προβλέπονται τόσο αναδρομικές όσο και νέες πληρωμές.

Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο κοινωνικής στήριξης, σε μια περίοδο κατά την οποία η στέγαση εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες οικονομικής πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.