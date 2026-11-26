Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (26/11) η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με 932.652 πολίτες να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης. Ωστόσο, για 26.884 δικαιούχους η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε λόγω προβλημάτων με τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με την ΑΑΔΕ να δίνει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου για τη διόρθωση των στοιχείων.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα ποσά της επιστροφής ενοικίου πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Η ενίσχυση αφοφά μισθωτές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Ποιοι δικαιούνται ένα και ποιοι δύο ενοίκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν το ΥΠΕΘΟΟ και η ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι κατανέμονται ως εξής:

926.511 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

λαμβάνουν επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια. 21.277 δικαιούχοι εντάσσονται στο μέτρο επιστροφής δύο ενοικίων, το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του 2025 σε περιοχές εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

εντάσσονται στο μέτρο επιστροφής δύο ενοικίων, το οποίο αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια του 2025 σε περιοχές εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. 15.136 δικαιούχοι λαμβάνουν και τις δύο ενισχύσεις.

Οι παραπάνω κατηγορίες δεν αθροίζονται, καθώς οι 15.136 δικαιούχοι περιλαμβάνονται και στις δύο πρώτες ομάδες.

Για την επιστροφή ενός ενοικίου, το ποσό αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το 2025.

Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ για κάθε φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, η επιστροφή αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Εκτός πληρωμής 26.884 δικαιούχοι – Τι πρέπει να κάνουν

Παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής, 26.884 δικαιούχοι δεν είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε είτε επειδή δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός IBAN είτε επειδή ο λογαριασμός που δηλώθηκε δεν επαληθεύτηκε από την τράπεζα. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να δηλώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN

Τα ποσά θα καταβληθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα έχει δηλωθεί σωστά και θα έχει επαληθευτεί.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Από φέτος αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να λάβουν την ενίσχυση.

Ειδικότερα, τα όρια οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έως 25.000 ευρώ. Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου

Πέραν των περιπτώσεων με εκκρεμότητες στους τραπεζικούς λογαριασμούς, η ΑΑΔΕ προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μισθωτές των οποίων ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης ή την υποβάλλει χειρόγραφα.

Δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών έχουν επίσης δικαιούχοι που δεν λαμβάνουν την ενίσχυση για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειάς τους ή λαμβάνουν μικρότερο ποσό από αυτό που προκύπτει βάσει των δηλωμένων μισθωμάτων, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου σε φοιτητική κατοικία.

Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, προβλέπεται επίσης δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, εφόσον η ενίσχυση δεν καταβλήθηκε λόγω ελλιπών ή λανθασμένων πληροφοριών για την περιοχή υπηρέτησης ή λόγω ζητημάτων με τη δήλωση μίσθωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως μισθωτήρια, βεβαιώσεις σπουδών και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής ενοικίου, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, στην ενότητα «Φορολογία» και στη συνέχεια «Εισόδημα», επιλέγοντας την αντίστοιχη διαδικασία επιστροφής ενοικίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00, ή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας my1521, η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση.