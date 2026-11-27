Επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επαφών του, μετά την έκτακτη διακοπή της προηγούμενης επίσκεψής του.

Ο Αντώνης Σαμαράς θα βρίσκεται στη συμπρωτεύουσα αύριο, Σάββατο (28/11) και μεθαύριο, Κυριακή (29/11).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του:

12:15: Επίσκεψη στη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ.

13:45: Επίσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη και συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη.

18:00: Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ.Φιλόθεο.

21:00 Συνάντηση με νέους στο «AVENUE».

Την Κυριακή θα υπάρξουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς.