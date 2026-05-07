Επιστολή προέδρου ΔΣΑ σε Πιερρακάκη – Κεραμέως για την ενίσχυση των 600 ευρώ στους δικηγόρους

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος απέστειλε επιστολές προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με την οποία ζητά την ανάκληση όλων των πράξεων αναζήτησης της οικονομικής ενίσχυσης 600 ευρώ από τους δικηγόρους που δεν είχαν κάνει έναρξη εργασίας.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, η αναζήτηση των ποσών αυτών, πλέον του ότι προσκρούει στην πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι αντίθετη και στην αρχή της χρηστής διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η αναζήτηση καλοπίστως εισπραχθεισών παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία και ειδικά σε περιπτώσεις, όπως, εν προκειμένω, όταν οι οδηγίες και εντολές των αρμοδίων Δημοσίων υπηρεσιών προέβλεπαν ακριβώς το αντίθετο.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται στις επιστολές σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, αλλά, και τις σχετικές οδηγίες της επιτελικής δοµής δικαιούχοι της επιδότησης ήταν όλα τα µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγων αλλά και οι ασκούµενοι δικηγόροι, χωρίς να απαιτείται να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑ∆Ε.

Μάλιστα, κυρίως δικαιούχοι ήταν όλοι όσοι είχαν υποβάλει αίτηση, σύµφωνα µε την αρχική κ.υ.α., που προέβλεπε την τηλεκατάρτιση µε βάση τους καταλόγους που οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι είχαν αποστείλει στο υπουργείο.

Κατόπιν των δεδομένων αυτών, αναφέρεται στις επιστολές, οι εκδοθείσες πράξεις ανάκτησης µε τις οποίες ζητείται η επιστροφή της εισπραχθείσας πριν από 6 χρόνια επιχορήγησης των νέων, κατά τεκµήριο, δικηγόρων, πού δεν είχαν προλάβει καν να κάνουν έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, είναι προφανώς µη νόµιµες και αντίκεινται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουμένου, ο οποίος ακολούθησε τις οδηγίες της διοίκησης.