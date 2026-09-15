Επιστολή Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου σε Γεωργιάδη – Ζητά επέμβαση για παραπλανητικές διαφημίσεις

Επιστολή στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη απέστειλε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με την οποία ζητά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στην επιστολή ο ΠΙΣ αναφέρει ακόμη ότι θεωρεί αναγκαίο να θέσει εκ νέου, με ιδιαίτερη έμφαση, το ζήτημα της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπειών και υπηρεσιών υγείας, φαινόμενο που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Όλη η επιστολή

«Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε ιατρεία, εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής ιατρικής ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας να προβάλλουν, κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ιατρικής δεοντολογίας, δήθεν θαυματουργές θεραπείες, ανύπαρκτα επιστημονικά αποτελέσματα, εγγυημένες ιάσεις ή υποσχέσεις ανανέωσης και ανατροπής της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου.

Ο φόβος του θανάτου, η ματαιοδοξία της αιώνιας νεότητας, αλλά και η αγωνία και η ελπίδα ασθενών και συγγενών μπροστά σε σοβαρά ή ανίατα νοσήματα, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Όσοι προβάλλουν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος».

Προσθέτει ότι ο ΠΙΣ «δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση της ιατρικής επιστήμης σε πεδίο ανεξέλεγκτης εμπορικής δραστηριότητας. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στους λειτουργούς της».

Ο ΠΙΣ ζητά από τον Υπουργό Υγείας, τη συνδρομή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει και από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπειών και προϊόντων υγείας, ιδίως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης ζητά:

-την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και λοιπών κυρώσεων σε κάθε παραβάτη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή,

-την άμεση διακοπή διαφημιστικών πρακτικών που περιέχουν ψευδείς, παραπλανητικούς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς,

-τη συνεργασία του Υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αποφασιστικότητα, αποτελεσματικούς ελέγχους και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη για θεραπεία», καταλήγει ο ΠΙΣ.