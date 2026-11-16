Πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητούν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι Αμερικανοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ, με κοινή επιστολή τους στον απόηχο της επικύρωσης του μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Με κοινή επιστολή τους, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στην Τουρκία και τη Λιβύη και να συντονίσει τις ενέργειές της με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Αφορμή για τη διακομματική παρέμβαση αποτελεί η επικύρωση του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία: