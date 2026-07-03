Επιστολή Κ.Τασούλα σε Τραμπ: Οι δεσμοί Ελλάδας και ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες

Mε αφορμή την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απέστειλε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ επιστολή, στην οποία εκφράζει τα θερμότερα συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές του προς τον αμερικανικό λαό για πρόοδο και ευημερία, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι οι δεσμοί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες και εδράζονται σε κοινούς στόχους και συμφέροντα ως στρατηγικοί εταίροι.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι «ως σταθεροί Σύμμαχοι, οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, καθώς και για την ενδυνάμωση της διεθνούς ειρήνης» και τονίζει: «Αυτή η πολυδιάστατη σχέση υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται περαιτέρω από τη δυναμική Ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί ζωτική γέφυρα μεταξύ των λαών μας».

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Αθήνα, 2 Ιουλίου 2026

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ιστορικού ορόσημου της 250ης επετείου της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου και τις καλύτερες ευχές μου για την ευημερία και την πρόοδο του Αμερικανικού λαού.

Οι δεσμοί μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένοι σε κοινές αξίες και εδράζονται σε κοινούς στόχους και συμφέροντα ως στρατηγικοί εταίροι. Αποτελεί ζήτημα αμοιβαίας ιστορικής υπερηφάνειας το γεγονός ότι οι Πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας άντλησαν βαθιά έμπνευση από τα δημοκρατικά ιδεώδη της κλασικής Ελλάδας, ενσωματώνοντας αυτές τις διαχρονικές πολιτικές αρετές στα συνταγματικά και πολιτικά θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές της ελευθερίας, του δημοσίου καθήκοντος και του κράτους δικαίου, οι ρίζες των οποίων ανάγονται στην Αρχαιότητα, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των φιλοσοφικών θεμελίων του μεγάλου Αμερικανικού πειράματος.

Με τη σειρά της, η επιτυχία της Αμερικανικής Επανάστασης αποτέλεσε φάρο ελπίδας για τον Ελληνικό λαό. Όταν η Ελλάδα ξεκίνησε τον δικό της Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821, η αλληλεγγύη του αμερικανικού λαού και το θάρρος των Αμερικανών Φιλελλήνων, οι οποίοι διέσχισαν τον Ατλαντικό για να πολεμήσουν στο πλευρό του ελληνικού λαού, σφυρηλάτησαν έναν διαρκή δεσμό φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των δύο λαών μας.

Σήμερα, καθώς ανατρέχουμε στα 250 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε επίσης τη δύναμη της σύγχρονης εταιρικής μας σχέσης. Αυτή η ιστορική συγγένεια έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή και ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση. Ως σταθεροί Σύμμαχοι, οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, καθώς και για την ενδυνάμωση της διεθνούς ειρήνης. Αυτή η πολυδιάστατη σχέση υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται περαιτέρω από τη δυναμική Ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί ζωτική γέφυρα μεταξύ των λαών μας.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν αυτή τη σημαντική επέτειο, παρακαλώ δεχτείτε, κύριε Πρόεδρε, τις διαβεβαιώσεις της βαθύτατης εκτίμησής μου, καθώς και τις πιο ειλικρινείς ευχές μου για την προσωπική σας ευημερία και για τη συνεχή πρόοδο και ευημερία του Αμερικανικού λαού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας».