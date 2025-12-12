Επιστολή ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΣΒΕ και ΣΕΒΕ προς κυβέρνηση και αγρότες: Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν το αυτοκαταστροφικό κλείσιμο των δρόμων

Την επιστολή υπογράφουν οι πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων καλώντας και τις δύο πλευρές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μέσα από τον διάλογο να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, «με ανοιχτούς όμως δρόμους ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω αρνητικές συνέπειες».

Αναλυτικά η επιστολή

Οι ελληνικές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, καθημερινά δίνουν τη δική τους μάχη για την επιβίωση και την ανάπτυξη στις παγκόσμιες αγορές, αντιμέτωπες με το συνεχή αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Κρίσιμη παράμετρο της ανταγωνιστικότητάς τους συνιστά το ευνοϊκό εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διότι το κόστος διαμορφώνεται στο εσωτερικό και οι τιμές στο εξωτερικό.

Μαζί με όλα τα επιχειρηματικά αντικίνητρα, έχουν επανέλθει τις τελευταίες ημέρες και οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις της χώρας αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά το σοβαρό αυτό πρόβλημα που εμφανίστηκε και πάλι στην προμήθεια πρώτων υλών και στη διακίνηση προϊόντων στο εσωτερικό, καθώς και από και προς το εξωτερικό, πέραν βεβαίως των δυσχερειών μετακίνησης των ίδιων των επιχειρηματιών και του προσωπικού τους. Για ορισμένα μάλιστα προϊόντα και κυρίως τα αγροτικά, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη χειρότερες, λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα τους, με άμεσο κίνδυνο της φθοράς και καταστροφής τους.

Η ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου είναι ιδιαίτερα έντονη. Θα πρέπει επιτέλους να πρυτανεύσουν στην χώρα η λογική και η σωφροσύνη. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Κάθε ακραία διαμαρτυρία με γνώμονα μόνο το ειδικό και όχι το γενικό συμφέρον είναι αδιέξοδη.

Το κλείσιμο των εθνικών και σιδηροδρομικών οδών, των λιμανιών, των αεροδρομίων και των συνοριακών σταθμών είναι αυτοκαταστροφικό. Προκαλούνται σημαντικές ζημίες στην οικονομία, στις εξαγωγές, στην απασχόληση, στην αξιοπιστία της χώρας και τελικά, στην περίπτωση των αγροτών, στους ίδιους τους διαμαρτυρόμενους, που θα πρέπει να αγωνιστούν για να ανακτήσουν τη θέση τους στις αγορές που χάνουν λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, ο ΣΒΕ και ο ΣΕΒΕ καλούν την Κυβέρνηση και τους αγρότες καθώς και -κατά περίπτωση- οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα να αναλάβουν ο καθένας τις ευθύνες του και να αναζητήσουν με σύνεση και ψυχραιμία μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο την καλύτερη δυνατή λύση, με ανοιχτούς όμως δρόμους ώστε να αποφευχθούν οι περαιτέρω αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενόψει των εορτών και των αυξημένων αναγκών σε διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ Ιωάννης Μασούτης

O Πρόεδρος του ΒΕΘ Μακάριος Παπαδόπουλος

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης