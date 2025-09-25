Επιστολή ελληνοαμερικανών βουλευτών σε Ρούμπιο κατά της πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία

Tον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, έθεσαν τα μέλη της διακομματικής ομάδας, λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, αναφέρουν στην επιστολή τους προς τον Ρούμπιο, αλλά και τον Χέγκσεθ, Ελληνοαμερικανοί βουλευτές με φόντο τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο του F-16 όσο και του F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες».

Δείτε εδώ την επιστολή

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Κρις Πάππας μαζί με τον βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους και τη βουλευτή Νικόλ Μαλλιοτάκη, συνπρόεδροι και αντιπρόεδροι της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ηγήθηκαν μιας δικομματικής ομάδας συναδέλφων τους σε μια επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στην οποία εκφράζουν την αντίθεσή τους στις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με την Τουρκία σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία διαθέτει ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400, και καλούν την κυβέρνηση να σεβαστεί και να τηρήσει την αμερικανική νομοθεσία πριν προχωρήσει σε μια τέτοια πώληση.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 από την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 και επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας εδάφους-αέρος S-400, παραβιάζοντας κατάφωρα την αμερικανική νομοθεσία.

Τονίζοντας τον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, τα μέλη έγραψαν: «Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των F-16 και F-35, καθώς επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ, εάν λειτουργεί παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες».

Υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησης της κυβέρνησης προς το Κογκρέσο πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πώλησης, τα μέλη έγραψαν: «Εκτός από τον CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020… το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία… Ωστόσο, καμία τέτοια πιστοποίηση δεν έχει παρασχεθεί στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση μιας τέτοιας πιστοποίησης. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων χωρίς την πιστοποίηση αυτή θα συνιστούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Επιπλέον, οποιαδήποτε απόπειρα παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων… θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου».

Κατέληξαν: «Το Κογκρέσο έχει υποστηρίξει με συνέπεια τους περιορισμούς και των δύο κομμάτων σχετικά με την πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την ανατροπή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα έστελνε το μήνυμα σε άλλους ότι η αμερικανική νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές μπορούν να αγνοηθούν.