Επιστολή «χαστούκι» του Καρόλου για Χάρι και Μέγκαν: «Είναι εδώ ως ιδιώτες»

Ο βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος κλείνει την πόρτα στον γιο του Χάρι και τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι επέστρεψαν στη χώρα και πλέον ζουν μόνιμα εκεί.

Σε μία επιστολή «κόλαφο» ο Βρετανός μονάρχης ξεκαθαρίζει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν θα ασκούν βασιλικά καθήκοντα ούτε θα συμμετέχουν σε επίσημες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας.

Η επιστολή δεν αφήνει περιθώριο στο «καθεστώς» του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, οι οποίοι επέστρεψαν από την Καλιφόρνια τον περασμένο μήνα μαζί με τα παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λιλιμπέτ.

Δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τους τίτλους «HRH» (His και Her Royal Highness), και είναι «ιδιώτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα» αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε εξ ονόματος του Βασιλιά ο Λόρδος Τσάμπερλεϊν, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Παλατιού.

Η επιστολή, όπως μεταδίδει το BBC, έχει σταλεί στην ομάδα του Πρίγκιπα Χάρι, καθώς και στην κυβέρνηση, στις ένοπλες δυνάμεις και στους Λόρδους Λοχαγούς, σύμφωνα με πηγές του Παλατιού.

Οι Λόρδοι και το κυβερνητικό επιτελείο ενδέχεται να συμμετέχουν σε βασιλικές επισκέψεις και εκδηλώσεις, και η επιστολή αυτή καθιστά σαφές ότι οποιεσδήποτε εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν ο Χάρι και η Μέγκαν θα γίνονται με την «ιδιωτική ιδιότητα» και όχι εκ μέρους της Βασιλικής Οικογένειας.

Η Συμφωνία του Σάντρινγκαμ

Το μήνυμα τονίζει ότι η θέση που συμφωνήθηκε το 2020, όταν η οικογένεια «Σάσεξ» αποχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο —η λεγόμενη Συμφωνία του Σάντρινγκαμ— εξακολουθεί να ισχύει.

«Είναι γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από την άσκηση των καθηκόντων τους εκ μέρους του Μονάρχη και δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας», αναφέρεται στην επιστολή.

«Το φιλανθρωπικό έργο του Δούκα και της Δούκισσας αποτελεί προσωπική υπόθεση και για τους δύο και πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα» σημειώνεται.