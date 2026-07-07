Επιστολή Αμερικανών βουλευτών κατά της πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επιχειρούν να μπλοκάρουν 18 βουλευτές των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο με επιστολή που απέστειλαν.

Προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση προσπαθήσει να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, παρά τη σχετική νομοθεσία και τα σχετικά νομικά εμπόδια, θα ασκήσουν τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος για να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 για πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι απόκτηση των ρωσικών S-400.

Επίσης, αναφέρεται η παράνομη κατοχή στην Κύπρο, αλλά και οι απειλές εναντίον της Ελλάδας. Επικαλούνται την πρόσφατη κατάθεση του ίδιου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Γερουσία, στην οποία ο ίδιος παραδεχόταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από τον νόμο να μην πουλήσουν τα F-35 στην Τουρκία.

Τέλος, θέτουν επίσης και το θέμα στρατηγικού μηνύματος που θα έστελνε μια τέτοια κίνηση στους συμμάχους των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο.