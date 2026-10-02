Επιστημονική και τεχνική στήριξη στους παραγωγούς της Θράκης 

Το νέο πρόγραμμα της Μεταλλεία Θράκης για γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία παρουσιάστηκε στην 90ή ΔΕΘ

Το νέο πρόγραμμα στήριξης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας, που υλοποιεί η Μεταλλεία Θράκης σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων ERGOPLANNING, παρουσιάστηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της εταιρείας, στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής, αλλά και σε νέους ανθρώπους που σκέφτονται να ασχοληθούν για πρώτη φορά με τον πρωτογενή τομέα. Παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με εθελοντική συμμετοχή, και περιλαμβάνει:

εργαστηριακές αναλύσεις εδάφους, νερού, ζωοτροφών και προϊόντων

εκπαιδεύσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πεδίο

εξατομικευμένη συμβουλευτική ανά εκμετάλλευση

πιλοτικές εφαρμογές νέων πρακτικών σε επιλεγμένες εκμεταλλεύσεις

Κεντρική αρχή του σχεδιασμού, όπως τονίστηκε στην παρουσίαση του κ. Κατσάνου, είναι ότι δεν δίνεται μια γενική συνταγή για όλους, αλλά το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παραγωγού και περιλαμβάνει: επίσκεψη στην εκμετάλλευση, αναλύσεις όπου χρειάζονται, συγκεκριμένες προτάσεις και παρακολούθηση κατά την εφαρμογή τους. Πέρα από την παραγωγή, το πρόγραμμα καλύπτει και την οργάνωση και την καταγραφή της, τη γνώση των απαιτήσεων της αγοράς και τη δυνατότητα επαφής με ανθρώπους της αγοράς.

Το πρόγραμμα στήριξης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Μεταλλείων Θράκης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των υποδομών, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία απευθύνεται στον κλάδο που παραμένει η βάση της οικονομίας του Έβρου και της Ροδόπης, καθώς η μεταλλευτική δραστηριότητα και η αγροτική παραγωγή μπορούν να συνυπάρχουν και να αναπτύσσονται παράλληλα στην ίδια περιοχή.

Το πρόγραμμα έχει ήδη παρουσιαστεί στην περιοχή, μέσα από δύο ανοιχτές ενημερωτικές συναντήσεις: τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις της Μεταλλευτικής Θράκης και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στον Κόμαρο, στο Κοινοτικό Κέντρο Ενημέρωσης της Μεταλλεία Θράκης. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί οι πρώτοι μετρητικοί σταθμοί για την συλλογή δεδομένων προς ανάλυση.

Σχετικά με τη ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Η Μεταλλεία Θράκης διατηρεί σταθερή δέσμευση για την υπεύθυνη ανάπτυξη του έργου της μέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους κατοίκους και την περιοχή συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνικής συνοχής, ενώ παράλληλα στηρίζει τοπικούς φορείς, συλλόγους και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Θράκης. Μέσα από τις δράσεις αυτές, η εταιρεία επιδιώκει να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να λειτουργεί ως ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος εταίρος για το μέλλον της περιοχής.

Σχετικά με την ERGOPLANNING

Η ERGOPLANNING αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων με ισχυρή παρουσία στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης επενδύσεων και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Με βαθιά γνώση των αναγκών της πρωτογενούς παραγωγής και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, υποστηρίζει παραγωγούς, συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς στην υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, η ERGOPLANNING συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική οικονομία.