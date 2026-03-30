Επιστήμονες βρήκαν δόντι Τυραννόσαυρου καρφωμένο στο κρανίο άλλου δεινόσαυρου

Ένα σπάνιο απολίθωμα στο Μουσείο των Βραχωδών Ορέων του Πανεπιστημίου της Μοντάνα φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τυραννόσαυρος μπορεί να επιτιθόταν στη λεία του.

Πρόκειται ένα σχεδόν πλήρες κρανίο Εντμοντόσαυρου, το οποίο ανακαλύφθηκε το 2005 στον γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek στη Μοντάνα. Το απολίθωμα περιέχει ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο στοιχείο: ένα σπασμένο δόντι Τυραννόσαυρου σφηνωμένο βαθιά στο πρόσωπο του ζώου. Ευρήματα όπως αυτό είναι εξαιρετικά σπάνια και προσφέρουν στους ερευνητές μια άμεση σύνδεση ανάμεσα σε θηρευτή και θήραμα, αντί να βασίζονται σε μεμονωμένα ίχνη δαγκωμάτων.

Στο τέλος της Εποχής των Δεινοσαύρων, περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο Τυραννόσαυρος ήταν ένας από τους κυρίαρχους θηρευτές σε αυτή την περιοχή. Ζούσε δίπλα σε μεγάλα φυτοφάγα, όπως ο Τρικεράτωψ και ο Εντμοντόσαυρος, αποτελώντας μέρος ενός πολύπλοκου οικοσυστήματος λίγο πριν από τη μαζική εξαφάνιση του είδους, αναφέρει το SciTech Daily.

CSI της Κρητιδικής περιόδου

Το απολίθωμα βρέθηκε στο επίκεντρο μελέτης των παλαιοντολόγων Taia Wyenberg-Henzler και John Scannella, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PeerJ. Όπως αναφέρει η Wyenberg-Henzler, αν και τα σημάδια από δαγκώματα σε οστά είναι σχετικά συχνά, η εύρεση ενός ενσωματωμένου δοντιού είναι εξαιρετικά σπάνια.

«Το σπουδαίο με ένα ενσωματωμένο δόντι, ειδικά σε ένα κρανίο, είναι ότι σου δίνει την ταυτότητα όχι μόνο αυτού που δαγκώθηκε, αλλά και αυτού που δάγκωσε. Αυτό μας επέτρεψε να σχηματίσουμε μια εικόνα για το τι συνέβη σε αυτόν τον Εντμοντόσαυρο, σαν να ερευνούσαμε σκηνή εγκλήματος της Κρητιδικής περιόδου».

Οι επιστήμονες συνέκριναν το δόντι με εκείνα όλων των γνωστών σαρκοφάγων του σχηματισμού Hell Creek και διαπίστωσαν ότι ταίριαζε περισσότερο με αυτά του Τυραννόσαυρου. Αξονικές τομογραφίες έδωσαν επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το δόντι είχε σφηνωθεί μέσα στο οστό. «Το κρανίο δεν παρουσιάζει σημάδια επούλωσης γύρω από το δόντι του Τυραννόσαυρου, οπότε ο Ενμοντόσαυρος μπορεί να ήταν ήδη νεκρός όταν δέχθηκε το δάγκωμα ή ότι πέθανε εξαιτίας του», εξηγεί ο Scannella.

Φωτογραφία από τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PeerJ και περιγράφει το απολίθωμα με το σφηνωμένο δόντι Τυραννόσαυρου Taia Wyenberg-Henzler, John Scannella

Η Wyenberg-Henzler σημειώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο το δόντι είναι ενσωματωμένο στη ρινική περιοχή του Εντμοντόσαυρου δείχνει πως το ζώο συνάντησε τον επιτιθέμενο πρόσωπο με πρόσωπο, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε ζώα που σκοτώνονται από θηρευτή. Επιπλέον, η δύναμη που απαιτήθηκε ώστε να σπάσει το δόντι μέσα στο οστό παραπέμπει στη χρήση θανατηφόρας βίας και, κατά την ίδια, συνθέτει μια τρομακτική εικόνα για τις τελευταίες στιγμές του ζώου.

Επί δεκαετίες, οι επιστήμονες συζητούν για το πώς τρεφόταν και πώς κυνηγούσε ο Τυραννόσαυρος. Αυτό το απολίθωμα, με το δόντι σφηνωμένο στο κρανίο, προσφέρει νέα στοιχεία που συμβάλλουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς ενός από τους μεγαλύτερους θηρευτές που περπάτησαν ποτέ στη Γη.