Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου στη Βενετία

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μεταβαίνει στη Βενετία, προκειμένου να παραστεί στην ημερίδα με θέμα την «Ψηφιακή Διαχείριση του Εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Λοβέρδος θα πραγματοποιήσει επαφές με ομογενειακούς, εκκλησιαστικούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας είναι το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας στο εξωτερικό, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών