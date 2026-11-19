Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει συναντήσεις με εκπροσώπους της ομογένειας και της Εκκλησίας. Ο κ. Λοβέρδος αναμένεται να ενημερώσει τους εκεί συνομιλητές του επί των βασικών καινοτομιών και των νέων διαδικασιών που εισάγει ο νέος νόμος 5285/2026 για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων εκτός Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός θα παραστεί, επίσης, στην ειδική προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ«Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», παρουσία της δημιουργού του, Μιμής Ντενίση, το οποίο πραγματεύεται την απόσπαση των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν, και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών