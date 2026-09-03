Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ Γ. Λοβέρδου στην Κωνσταντινούπολη με αφορμή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους

Την Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, με αφορμή την έναρξη του νέου Εκκλησιαστικού Έτους.

Την Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, o Υφυπουργός Εξωτερικών παρέστη στη Θεία Λειτουργία για την Αρχή της Ινδίκτου, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια, έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο, στον οποίο επανέλαβε την αμέριστη εκτίμηση και τη διαρκή στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο πολυσχιδές έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο κ. Λοβέρδος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με εκπροσώπους του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και με τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης.

Η επίσκεψη του κ. Υφυπουργού ολοκληρώθηκε με τη μετάβασή του στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνομίλησε με στελέχη του Προξενείου και ενημερώθηκε για το έργο και τις δράσεις της Αρχής.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών