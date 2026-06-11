Επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Συναντήσεις με δημάρχους

Με τους δημάρχους Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη και Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, με αφορμή την παρουσία του στην πόλη και στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν ζητήματα σχολικής στέγης, αντιπλημμυρικά έργα, αναπλάσεις αλλά και η επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δήμας επισκέφτηκε αρχικά το δημαρχείο Παύλου Μελά με τον κ. Ασλανίδη να του μεταφέρει το αίτημα για κατασκευή νέου Λυκείου στη Νικόπολη, το οποίο θα εξυπηρετεί και τμήμα των μαθητών του Ευόσμου, που διαμένουν άνωθεν της περιφερειακής οδού. Παράλληλα ο δήμαρχος υπογράμμισε την ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης των οδών Αγίας Μαρίνης, Ιατρού Γωγούση και Ιεραποστόλου Κοσμά. «Αυτές οι τρεις περιοχές πλημμυρίζουν συχνά. Είναι αντιπλημμυρικά έργα που θα σώσουν σπίτια, οικογένειες και περιουσίες.

Οι μελέτες είναι ώριμες», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, ενώ για τη Νικόπολη επισήμανε προς τον κ. Δήμα πως η περιοχή έχει πάνω από 18.000 κατοίκους και η κατασκευή του Λυκείου είναι απαραίτητη.

Ο υπουργός, από την πλευρά του, ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των τεσσάρων από τα δεκαεπτά σχολεία που κατασκευάζονται, μέσω ΣΔΙΤ, στον δήμο Παύλου Μελά, με τον κ. Ασλανίδη να του γνωστοποιεί πως θα είναι έτοιμα να εγκαινιαστούν και να φιλοξενήσουν τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά.

Ακολούθως ο κ. Δήμας επισκέφτηκε το δημαρχείο στον Εύοσμο, εκεί όπου ο δήμαρχος κ. Αλεξανδρίδης τον ενημέρωσε για όλα τα έργα που «τρέχει» η δημοτική αρχή αλλά κυρίως για τη σχολική στέγη. Όπως είπε ο δήμαρχος, τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμο το 25ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μακρυγιάννη, ενώ του έκανε λεπτομερή ανάλυση τόσο για την επέκταση του οδοφωτισμού άνωθεν του περιφερειακού, αλλά και για το στάδιο και το κολυμβητήριο της περιοχής όπου ολοκληρώθηκαν οι μελέτες. Ο κ. Αλεξανδρίδης έθεσε, επίσης, το θέμα της διεκδίκησης χρηματοδότησης για να ολοκληρωθεί το παραπάνω αθλητικό πάρκο που παρέμεινε ημιτελές για περίπου 20 χρόνια, ενώ έγινε συζήτηση και για την επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των κατοίκων και των εργαζομένων του Ευόσμου και του Ελευθερίου Κορδελιού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ