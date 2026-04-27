Επίσκεψη του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Πέτρου Παππά στο Θεαγένειο Νοσοκομείο

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» επισκέφθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Πέτρος Παππάς, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Χριστιά.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Παππάς συναντήθηκε με τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Νικόλαο Κριθαρίδη, καθώς και με ιατρούς και στελέχη του ιδρύματος, ενώ ξεναγήθηκε σε κρίσιμα τμήματα. Όπως διαπιστώθηκε, το «Θεαγένειο», το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, επιτελεί εξαιρετικά σημαντικό έργο υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκαν βασικά ζητήματα που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις:

Η επιτακτική ανάγκη μετεγκατάστασης του νοσοκομείου σε νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις και η επίσπευση όλων των απαραίτητων διαδικασιών από την Πολιτεία, ώστε το έργο να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια.

Οι σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως σε ιατρούς ακτινολόγους, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η ανάγκη ανανέωσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η επίλυση του ζητήματος των εξειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι εξακολουθούν να αμείβονται ως ειδικευόμενοι, γεγονός που αποθαρρύνει την εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς, όπως η εντατική θεραπεία.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παππάς υπογράμμισε:

«Το Θεαγένειο αποτελεί πυλώνα της δημόσιας ογκολογικής φροντίδας στη Βόρεια Ελλάδα. Οι καθημερινές προσπάθειες της διοίκησης και του προσωπικού είναι αξιέπαινες και οφείλουν να στηριχθούν ουσιαστικά από την Πολιτεία. Μόνο όσοι έχουμε δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορούμε να κατανοήσουμε πραγματικά τις ανάγκες και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν».

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα σε δημόσιες και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, με στόχο την ανάδειξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσοκομείου, ενισχύοντας τη λειτουργία και την προοπτική του προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.