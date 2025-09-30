Επίσκεψη του Οικουμενικού πατριάρχη σε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του στη Θεσσαλονίκη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε σήμερα σχολικές μονάδες.

Τους μαθητές και τους δασκάλους, ευλόγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος νωρίτερα το πρωί πραγματοποίησε επίσκεψη σε δύο εκπαιδευτήρια της Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές υποδέχτηκαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη με λουλούδια και με ομοιώματα περιστεριών, έψαλαν βυζαντινούς ύμνους, τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας απευθυνόμενος στους μαθητές σημείωσε την ανάγκη η πρόοδος, η τεχνολογική και επιστημονική και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιούνται επ’ αγαθώ. Χαρακτήρισε παρανόηση του χριστιανικού ήθους την άποψη ότι η επιστήμη και η πίστη βρίσκονται σε αντιθετική σχέση μεταξύ τους.