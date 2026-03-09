Επίσκεψη του Γενικού Προξένου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη Τζέρι Ισμαήλ στο ΕΚΕΤΑ παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕKETA) επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, Jerry Ismail, όπου τον υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης ενημέρωσε τον κ. Ismael για το έργο και τις δράσεις του κορυφαίου ερευνητικού κέντρου το οποίο συμπλήρωσε ήδη 25 χρόνια παρουσίας καθώς και για τις προσπάθειες εξωστρέφειας και καλύτερης διασύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία, την οικονομία και τις ανάγκες των πολιτών μέσω της υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας με τα επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σε παρουσίαση που ακολούθησε η αμερικανική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΕΤΑ και Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη, για την ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα του κέντρου καθώς και για τα αναπτυξιακά του σχέδια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι εκπρόσωποί της για τον τρόπο σύναψης διμερών συνεργασιών μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και της βιομηχανίας, την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ενισχύεται και προωθείται η επιχειρηματικότητα εντός του Κέντρου. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.