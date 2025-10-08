Επίσκεψη του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα στην Κύπρο

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου και διμερείς επαφές με Υπουργούς της Κυβέρνησης της Κύπρου, ενώ ήταν κεντρικός ομιλητής στη ναυτιλιακή έκθεση «Maritime Cyprus 2025».

Ο Επίτροπος κατά την άφιξή του στην Κύπρο επισκέφθηκε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα στην Έγκωμη Λευκωσίας, ενώ επιθεώρησε και το σημαντικό έργο υποδομής της περιφερειακής οδού Λευκωσίας, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στη συνάντησή του με τον κ. Χριστοδουλίδη, ο Επίτροπος συζήτησε μεταξύ άλλων τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου του και τις προτεραιότητες της Κύπρου στους τομείς των υποδομών, των μετακινήσεων, της ναυτιλίας και του τουρισμού, αλλά και θέματα άμυνας και περαιτέρω βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της ΕΕ. «Με τον Πρόεδρο συζητήσαμε για πολιτικές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, όπως τις στρατηγικές που ετοιμάζουμε σε μια σειρά από υποδομές και θα τις παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα και διαπιστώνω κοινή προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα, υποδομών, μεταφορών και τουρισμού», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι εκτιμά βαθύτατα το όραμα και τις προτεραιότητες του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησής του για την ενίσχυση της οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εμπιστοσύνη των πολιτών της Κύπρου και την ασφάλεια. «Είναι τομείς που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας, γεγονός που αποδεικνύει πόσο κοντά βρίσκονται οι στόχοι μας. Και καθώς πλησιάζει η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026, είμαι βέβαιος ότι η Κύπρος θα αναλάβει ηγετικό ρόλο, προωθώντας με αποφασιστικότητα όλο αυτά τα στρατηγικά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε ο Επίτροπος.

Στη συνάντησή του με την κ. Δημητρίου, συζητήθηκαν ειδικότερα τα ζητήματα του τουρισμού, της βελτίωσης της συνδεσιμότητας της Κύπρου και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. «Η Κύπρος σε όλα αυτά τα κορυφαία ζητήματα έχει καθοριστικό ρόλο στη Μεσόγειο και κεντρικό ρόλο στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων», σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας είχε διμερείς συσκέψεις εργασίας με τους Υπουργούς Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά, Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και Τουρισμού Κώστα Κουμή, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ (Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας) Arsenio Dominguez.

Στην κεντρική ομιλία του στην έκθεση «Maritime Cyprus 2025» ο Επίτροπος αναφέρθηκε στο μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, στις πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, στον συνδυασμό της βιωσιμότητας με την ανάπτυξη και στη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, αναλύοντας τις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τη ναυτιλία, τα λιμάνια, τη στρατιωτική κινητικότητα και τον τουρισμό.

Μεταξύ άλλων ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε την Κύπρο παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, σημειώνοντας πως «μπορούμε να κάνουμε τον ναυτιλιακό τομέα της Ευρώπης, όχι μόνο πιο ανθεκτικό, αλλά και πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και ασφαλή».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ναυτιλία, ο Επίτροπος υπογράμμισε τη μείωση του μεριδίου της ΕΕ στον παγκόσμιο θαλάσσιο στόλο ως κομβική πρόκληση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Αναφέρθηκε στις τρεις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είναι η γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ο συνδυασμός της απαλλαγής από εκπομπές ρύπων με την ανταγωνιστικότητα και η ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας. Στις πολιτικές αυτές κεντρικό ρόλο έχουν η νέα Βιομηχανική Συμφωνία της ΕΕ κ.ά. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι «θα παρουσιάσει ένα Σχέδιο Βιώσιμων Επενδύσεων τον επόμενο μήνα, με την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές».

«Οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο μόνος τρόπος για να είναι η Ευρώπη ανταγωνιστική και με ισχυρή ναυτιλία. Η ναυπηγική βιομηχανία αντιμετωπίζει αθέμιτο ανταγωνισμό με επιδοτήσεις σε άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης, που επιτρέπουν στους ανταγωνιστές να πωλούν πλοία 30% ή ακόμα και 40% φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προετοιμάζουμε μια βιομηχανική ναυτιλιακή στρατηγική με στόχο ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των τομέων της ναυπηγικής και της ναυτιλίας. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής θα είναι η καινοτομία, οι καθαρές τεχνολογίες, οι υποδομές διπλής χρήσης, οι δεξιότητες και ο υγιής ανταγωνισμός. Η στρατηγική αυτή θα στηρίξει επίσης την παραγωγή και την υιοθέτηση καθαρών σκαφών και λιμενικού εξοπλισμού, θα προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μέτρα ψηφιοποίησης. Η δημόσια χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί για την υλοποίηση των σχεδίων μας. Εκτιμούμε ότι ο τομέας θα απαιτήσει 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε νέες επενδύσεις. Κι αυτό σημαίνει κινητοποίηση τόσο της ιδιωτικής, όσο και της δημόσιας χρηματοδότησης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιμάνια ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι ήδη καταρτίζεται, προκειμένου να προστατεύσει τα λιμάνια, τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά για τις αλυσίδες εφοδιασμού, το ενεργειακό σύστημα και τη στρατιωτική κινητικότητα στην Ευρώπη.

«Οι ευκαιρίες, ώστε να αποτελέσουν τα λιμάνια ενεργειακούς κόμβους είναι τεράστιες. Επιπλέον, τα λιμάνια στρατιωτικού ενδιαφέροντος, ειδικότερα, πρέπει να παραμένουν ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Με το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, οι υποδομές μεταφορών είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Η προώθηση των δικτύων μεταφορών και η διασφάλιση της κινητικότητας των στρατευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι αδιαπραγμάτευτα. Πρέπει επίσης να άρουμε τους ρυθμιστικούς φραγμούς, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε επαρκή μεταφορικά μέσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προετοιμάζουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα έως το τέλος του έτους, για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και την ενίσχυση της ικανότητας δράσης της Ευρώπης. Φυσικά, η φιλοδοξία πρέπει να συνδυάζεται με επενδύσεις και είμαι πολύ ικανοποιημένος που η πρόταση της Επιτροπής για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, προβλέπει διπλασιασμό των πόρων για τις υποδομές μεταφορών από περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 51 δισεκατομμύρια ευρώ και δεκαπλάσιο προϋπολογισμό για τη στρατιωτική κινητικότητα, από 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 17 δισεκατομμύρια ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Αναφερόμενος τέλος στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το 2026, ο Επίτροπος τη χαρακτήρισε «μια καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη και την πολιτική μεταφορών». «Η Κύπρος θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής βιομηχανικής στρατηγικής, της στρατηγικής για τους λιμένες και της δέσμης μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα. Και θα διαδραματίσει επίσης βασικό ρόλο στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό, που θα παρουσιάσω την ερχόμενη άνοιξη. Η Κύπρος θα συμβάλει επίσης στην καθοδήγηση των συζητήσεων σχετικά με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Και θεωρώ ότι θα είναι ένας ισχυρός σύμμαχός μας για την εξασφάλιση φιλόδοξης χρηματοδότησης για ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και ασφαλές ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Χρηματοδότηση που θα καθορίσει τις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, σε τροχιά για ένα ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και ασφαλές μέλλον», τόνισε.