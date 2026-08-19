Επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ – Συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό του

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε στο Ισραήλ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης.

Η επίσκεψη του Έλληνα επιτελάρχη στο Ισραήλ αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα της ήδη εδραιωμένης στρατιωτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. «Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή» σημειώνεται σε ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού, τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγο ε.α. Αμίρ Μπαράμ, και τον διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, ταξίαρχο ε.α. Γιαΐρ Κουλάς.

Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στο Ισραήλ, καθώς και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ.