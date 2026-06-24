Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

Τον Λιμένα Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, όπου τον υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, μαζί με στελέχη της Εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ξεναγήθηκε στον εργοταξιακό χώρο του Προβλήτα 6 και ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του έργου επέκτασής του, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία του Λιμένα και μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κ. Χατζηδάκη, παρουσιάστηκαν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος που αναμένεται να διαδραματίσει ο Λιμένας Θεσσαλονίκης στις περιφερειακές και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή της επένδυσης στην ενίσχυση της δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του λιμένα, καθώς και στα ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που δημιουργούνται για την πόλη, τη Βόρεια Ελλάδα και τη χώρα συνολικά.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως βασικής πύλης εμπορίου, μεταφορών και logistics για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και ο ρόλος του στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών και της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας της ευρύτερης περιοχής.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παρουσίασε ακόμη τις επενδύσεις που υλοποιούνται σε εξοπλισμό, υποδομές, κτιριακές εγκαταστάσεις και ψηφιακές εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του λιμένα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η σημασία του μακρόπνοου επενδυτικού σχεδιασμού της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και η συμβολή του λιμένα Θεσσαλονίκης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κόμβου συνδυασμένων μεταφορών.

Κατά την ξενάγησή του, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει να επιτελεί τον αναπτυξιακό του ρόλο! Η κατασκευή του 6ου Προβλήτα, σε συνδυασμό με την σιδηροδρομική του σύνδεση που προχωρεί, είναι δύο έργα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού και της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά όχι μόνο. Τέτοια έργα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Με αφορμή την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Λιμένα Θεσσαλονίκης σε μια περίοδο ιστορικού μετασχηματισμού του, επιβεβαιώνει τη σημασία του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος της ΟΛΘ Α.Ε. Η επέκταση του Προβλήτα 6, που προωθεί με τον πλέον δυναμικό τρόπο τον μετασχηματισμό αυτό, αποτελεί έργο εθνικής και περιφερειακής σημασίας, καθώς αναβαθμίζει ουσιαστικά τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης εμπορίου και συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της επένδυσης συνδέεται άμεσα με την έγκαιρη πρόοδο των κρίσιμων έργων συνδεσιμότητας του λιμένα και με την άρση εκκρεμοτήτων που επηρεάζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, η στρατηγική αξιοποίηση του σημαντικού κτιριακού αποθέματος του λιμένα, το οποίο εφάπτεται με το ιστορικό κέντρο της πόλης, λειτουργεί ως μοχλός αστικής αναζωογόνησης για τη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας νέες χρήσεις, δραστηριότητες και προοπτικές για την πόλη. Με τη σταθερή υποστήριξη της Πολιτείας, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης θα επιτύχει την πολυδιάστατη ανάπτυξή του και θα ανταποκριθεί πλήρως στον αναπτυξιακό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για την οικονομία, την κοινωνία και τη Βόρεια Ελλάδα».