Επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies επισκέφθηκε η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ, σύμφωνα με ανάρτηση του ομίλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Υφυπουργό, η οποία συνοδευόταν από υψηλούς αξιωματούχους της Αμερικανικής Πρεσβείας, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πάνος Ξενοκώστας.

Όπως αναφέρετε στη σχετική ανάρτηση, η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα του Project Trident, της τριμερούς πρωτοβουλίας ναυπηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, με τη συμμετοχή της Hanwha Ocean, που τοποθετεί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο επίκεντρο μιας στρατηγικής διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ναυπηγικής βιομηχανίας.

«Η παρουσία της Υφυπουργού κας Hooker στην Ελευσίνα αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του στρατηγικού ρόλου που διαδραματίζει πλέον η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία στον άξονα συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ, σε Ελευσίνα και Σύρο, δεν ανασυγκροτούμε απλώς μια βιομηχανία. Οικοδομούμε μια σύγχρονη βιομηχανική βάση που συνδέει την Ελλάδα με τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της, θωρακίζοντας την άμυνα και την εφοδιαστική ασφάλεια της Δύσης.

Σήμερα, ο Όμιλος ΟΝΕΧ, μέσα από το πλέγμα στρατηγικών συνεργασιών του με κορυφαίους διεθνείς οίκους, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στις πλωτές ενεργειακές λύσεις – από πλωτές μονάδες LNG και FSRUs έως ενεργειακές υποδομές νέας γενιάς που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα για την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής.

Παράλληλα, εξελισσόμαστε σε έναν διεθνή κόμβο κατασκευής υποβρυχίων και ειδικών πλοίων για τη διεθνή αγορά, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των ναυπηγείων μας σε Ελευσίνα και Σύρο», δήλωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πάνος Ξενοκώστας.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Ομίλου ΟΝΕΧ και συζητήθηκε η δυναμική του ως μια πλατφόρμα που

συνδυάζει την ενέργεια, τη ναυπηγική και τις πλωτές υποδομές που μπορούν να αναπτυχθούν άμεσα, με στόχο την παροχή ενέργειας, ανθρωπιστικής υποστήριξης και στρατηγικής ετοιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies επενδύει σταθερά στην ανάταξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ. Η σημερινή επίσκεψη επιβεβαιώνει τον ρόλο του Ομίλου ως πυλώνα αυτής της συνεργασίας.