Επίσκεψη της ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού, Μάιρας Μυρογιάννη, στις ΗΠΑ

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, επισκέφτηκε τις Πολιτείες Florida και Georgia των ΗΠΑ (Τάμπα, Μαϊάμι, Ατλάντα), όπου συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων που διοργανώνει η ελληνική κοινότητα στο Tarpon Springs και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων και σωματείων, καθώς και εκπροσώπους εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών φορέων. Στις συναντήσεις της, η κυρία Μυρογιάννη υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με την Ομογένεια για την προώθηση του ελληνισμού, αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ελληνικών κοινοτήτων και τη διασύνδεσή τους με το μητροπολιτικό κέντρο και μεταξύ τους, παρουσίασε τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024-2027 και τόνισε τη σημασία ενίσχυσης της ελληνικής παράδοσης, γλώσσας και παιδείας, ενώ παράλληλα συζήτησε θέματα που απασχολούν τους ομογενείς.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Τάμπα, η κα Γενική Γραμματέας συναντήθηκε με τους Προέδρους του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριντας, της Καλύμνιας, Μακεδονικής, Ηπειρωτικής, Κρητικής, Κυπριακής-Ποντιακής και Μεσσηνιακής κοινότητας, και μέλη τους, καθώς και με τον Ύπατο Πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ και την Πρόεδρο και μέλη του προεδρείου της γυναικείας οργάνωσης «Daughters of Penelope”, που προωθούν τον ελληνισμό ανά τον κόσμο. Επίσης, η κυρία Μυρογιάννη είχε την δυνατότητα να συζητήσει με τους επικεφαλής και στελέχη του διδακτικού προσωπικού των καταστατικών σχολείων (Charter Schools), του «Πλάτωνα» και της “Αθηναϊκής Ακαδημίας”, θέματα που αφορούν τη διατήρησης της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης.

Στο Μαϊάμι, πέραν των συναντήσεων με Έλληνες της Διασποράς, η κα Γενική Γραμματέας επισκέφτηκε το Charter School «Αρχιμήδειος Ακαδημία», όπου η ελληνική γλώσσα διδάσκεται με πρωτοποριακές μεθόδους μέσα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως τα μαθηματικά. Επιπλέον , η κα Μυρογιάννη είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το ελληνικό σχολείο «Socrates» και τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας.

Κατά την επίσκεψή της στην Ατλάντα, η κα Γενική Γραμματέας συναντήθηκε με τον ελληνικής καταγωγής πολιτειακό βουλευτή κ. Chuck Efstration (Georgia State Representative and Majority Leader) στο Καπιτώλιο της Georgia, όπου συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για συνεχή συνεργασία και ενίσχυση των δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες.

Επίσης, η κυρία Μυρογιάννη επισκέφθηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Georgia Tech, ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστό για την αριστεία του στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο ακαδημαϊκό δυναμικό του οποίου εντάσσονται περίπου 30 Έλληνες καθηγητές. Είχε δε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα εργαστήρια του καθηγητή κ. Μάνου Τεντζέρη, Ed and Pat Joy Chair Professor in Antennas at Georgia Institute of Technology – Georgia Tech και να ενημερωθεί για το πρωτοποριακό έργο τους. Τέλος, επισκέφθηκε το ολοήμερο σχολείο που διατηρεί η Μητρόπολη της Ατλάντας, και συζήτησε δυνατότητες αξιοποίησης προγραμμάτων φιλοξενίας.

