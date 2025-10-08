Επίσκεψη της Γ. Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρας Μυρογιάννη, στο Μιλάνο

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, μετέβη στο Μιλάνο στις 4-6 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Ενορίας Μιλάνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ειδικότερα, η κα Μυρογιάννη, στο πλαίσιο του προγράμματος των εορτασμών για τα 100 έτη της Ενορίας, παρέστη στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής και Ακαθίστου Ύμνου, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου, συμμετείχε σε Ιερά Ακολουθία στο ιστορικό Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και παρακολούθησε μουσική εκδήλωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βασιλική του Αγίου Ευστοργίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Μιλάνο, η Γενική Γραμματέας είχε, επίσης, επαφές με τους Προέδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων της περιοχής, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και εκπροσώπους της Φιλελληνικής Εταιρείας Λομβαρδίας, ενημερώθηκε για το έργο τους και συζήτησε θέματα που τους απασχολούν.

Παράλληλα, η κα Μυρογιάννη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού, οι οποίοι της παρουσίασαν την πρωτοβουλία για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κόρτινα 2026 και συγκεκριμένα, την έκθεση αντιγράφου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

Η κυρία Μυρογιάννη δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Μιλάνου, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους από την εκπαιδευτικό κυρία Γεωργία Βάνα, η οποία ανέπτυξε τις δυνατότητες και προοπτικές του ΤΕΓ ενόψει του νέου διδακτικού έτους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της, η Γενική Γραμματέας μετέβη στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Degli Studi di Milano, όπου συναντήθηκε με τον καθηγητή Andrea Capra του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Η κα Μυρογιάννη επισκέφτηκε τη βιβλιοθήκη και τους χώρους διδασκαλίας ενώ, εκφράζοντας το διαρκές ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας, αναφέρθηκε στην πολιτική της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας για την Ελληνόγλωσση τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό, η οποία περιλαμβάνει, αφενός, την ανάπτυξη οριζόντιας στρατηγικής ενίσχυσης των Εδρών, Τμημάτων και Τομέων ελληνικών σπουδών, νεοελληνικών και κλασσικών, σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού και αφετέρου, την αντιμετώπιση θεμάτων βιωσιμότητας ορισμένων εξ αυτών, και την κατάρτιση καταλόγου με ακαδημαϊκούς φορείς που χρήζουν στήριξης.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών