Επίσκεψη της Γ. Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μάιρας Μυρογιάννη, στην Πράγα

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάιρα Μυρογιάννη, επισκέφθηκε την Πράγα, από τις 18 έως τις 20 Μαϊου, όπου συμμετείχε στο Forum Greece and Czechia: Unlocking Potential, ενώ πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκεί ομογενειακούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και με Τσέχους ομολόγους της.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματέας συναντήθηκε με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Κυβέρνησης της Τσεχίας για θέματα Αποδήμων Κοινοτήτων Τσέχων, Jiri Kratky, με τον οποίο συζήτησαν θέματα βέλτιστων πρακτικών στον τομέα ενδυνάμωσης των κοινοτήτων της Διασποράς. Η κα Μυρογιάννη παρουσίασε το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 2024 – 2027. Παράλληλα, συζήτησαν την ευρωπαϊκή διάσταση και δυναμική των πολιτικών για τη Διασπορά.

Κατά την παραμονή της στην Πράγα, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, όπου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Κώστα Τσίβο, υπεύθυνο του Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών του Ινστιτούτου Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών, καθώς και με την ελληνίστρια Καθηγήτρια, Κατερίνα Μπότσκοβα (Bockova), του Πανεπιστημίου Μάζαρυκ του Brno, από τους οποίους ενημερώθηκε για τα προγράμματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού των δυο Πανεπιστημίων. Παράλληλα, συζήτησαν ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης των Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, καθώς τα δυο προγράμματα έχουν ενταχθεί στη στρατηγική οριζόντιας ενίσχυσης των Εδρών, Τμημάτων και Τομέων Ελληνικών Σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού που εφαρμόζει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Η κα Μυρογιάννη συμμετείχε στο Forum ‘’Greece & the Czech Republic: Unlocking Potential”. Στην εισήγησή της στο πάνελ ‘’Brain ReGain: To Return or Not?’’ ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση της διασύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και στην προώθηση ευκαιριών επαναπατρισμού για εργαζόμενους και επιστήμονες.

Περαιτέρω, συναντήθηκε με τον νεοσύστατο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου Πράγας, ενώ επισκέφθηκε το ‘’Σπίτι των Εθνικών Μειονοτήτων’’, έδρα της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας Πράγας, όπου και ενημερώθηκε για τις δράσεις της Κοινότητας από την Προέδρο,Τασούλα Ζησάκη-Healey. Η Γενική Γραμματέας παρουσίασε τα προγράμματα φιλοξενίας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ενώ διερεύνησαν τη δυνατότητα υλοποίησης πρωτοβουλιών με ευρύτερη συμμετοχή των Ελλήνων της Τσεχίας.

Στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτιστικής Διπλωματίας, η κα Μυρογιάννη παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό στα εγκαίνια της ομαδικής εικαστικής έκθεσης «Κ. ή ο συλλογικός τρόμος του ατομικού. 17 Έλληνες Καλλιτέχνες για τον Φραντς Κάφκα» στο Clam-Gallas Palace, την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Πρεσβεία στην Πράγα σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Η άλλη Αρκαδία» και τον Δήμαρχο Πράγας.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών