Επίσκεψη Ν. Δένδια στη Βρετανία – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία στις 16 και 17 Μαρτίου, στο φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χιλι, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.