Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή του στον προαύλιο χώρο της μονής, τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Γέροντας Ελισαίος, η Ηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη, καθώς και μέλη της μοναστικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη μέσω του ελαιώνα στο Καθολικό της Μονής, όπου άναψε κερί και προσκύνησε στον χώρο του τάφου του Γέροντα Αιμιλιανού. Στη συνέχεια, στον προαύλιο χώρο του Ναού, τον υποδέχθηκε το σύνολο της αδελφότητας, η οποία απαρτίζεται από περίπου 120 μοναχές.

Εντός του Ναού, ο πρωθυπουργός προσκύνησε την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πλησίον της Αγίας Τράπεζας. Ακολούθησε η καθιερωμένη δέηση, με την ανάκρουση του «Ευλογητός», του απολυτίκιου του Ευαγγελισμού και του Πολυχρονίου.

Κατά την προσφώνηση του Γέροντα Ελισαίου και την αντιφώνησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τις μοναχές για το σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό τους έργο, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Βρίσκουμε εδώ στιγμές περισυλλογής και δύναμης να συνεχίσουμε σε δύσκολες στιγμές».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στο Καθολικό, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε στο Συνοδικό της Μονής, στον χώρο του παλαιού μετοχίου, για το καθιερωμένο κέρασμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ