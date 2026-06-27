Επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στην Αρκαδία

Στο πλαίσιο των περιοδειών της ΝΔ στην Πελοπόννησο, κλιμάκιο με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του κόμματος και της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αρκαδία.

Στο κλιμάκιο μετείχαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αρκαδίας Βάλια Μαυραϊδοπούλου και τοπικά κομματικά στελέχη.

Το κλιμάκιο επισκέφθηκε φαρμακοβιομηχανίες στη ΒΙΠΕ Τρίπολης, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη σύνδεση της παραγωγής με την τοπική κοινωνία. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν η βιομηχανική ανάπτυξη, η καινοτομία και οι δυνατότητες της Αρκαδίας να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Είχαν επίσης την ευκαιρία να περπατήσουν στην αγορά της Τρίπολης και να συνομιλήσουν με πολίτες και επαγγελματίες της πόλης, ακούγοντας από κοντά τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για ζητήματα της καθημερινότητας.

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Κυρανάκης επισκέφθηκαν και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου είχαν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική της Αρκαδίας, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό, οι παρεμβάσεις που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η δυνατότητα επαναλειτουργίας τμημάτων του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου με βιώσιμο σχεδιασμό.

Ακολούθως, ο κ. Χατζηδάκης επισκέφθηκε το ‘Αστρος, με επίκεντρο τα έργα που προχωρούν στην περιοχή, όπως η αναβάθμιση του λιμανιού και η επαναλειτουργία του Μουσείου.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κυρανάκης επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον Σύλλογο ΑμεΑ Αρκαδίας, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα και τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, συμμετείχε επίσης, συνοδευόμενος από το Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη και το Γενικό Διευθυντή του κόμματος Γιάννη Σμυρλή, σε συνάντηση με τους Προέδρους των ΔΕΕΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων Πελοποννήσου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Αρκαδίας, όπου αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα τρέχοντα πολιτικά και οργανωτικά θέματα, μίλησαν για το σημαντικό έργο της Κυβέρνησης τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά και για το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του κλιμακίου στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Τρίπολη, στην οποία επισημάνθηκε πως στρατηγικοί στόχοι για την Αρκαδία τα επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση της παραγωγής και των επενδύσεων, η σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών η αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών και η εξέταση βιώσιμων λύσεων για κρίσιμες υποδομές, όπως ο σιδηρόδρομος Πελοποννήσου.

«Επισκεφθήκαμε την Τρίπολη και την Αρκαδία, για να δούμε προκλήσεις, προβλήματα, αλλά να διαπιστώσουμε και την πρόοδο που έχει γίνει. Στην Αρκαδία καταρρίπτονται δυο μύθοι: αφενός ότι η χώρα δεν έχει βιομηχανία και αφετέρου ότι η κυβέρνηση δεν δίνει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Και πρόσθεσε: «Διότι έχουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα σημαντικών και καινοτόμων επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία και νέες θέσεις εργασίας τόσο για παιδιά που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου όσο και σε νέους ανθρώπους που κατοικούσαν στην Αθήνα και αποφασίζουν να έρθουν για να δουλέψουν στην ελληνική περιφέρεια.

Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, οι βιομηχανίες αυτές έχουν δημιουργήσει την ακαδημία για την κατάρτιση καινούργιων στελεχών, φέρνοντας έτσι πιο κοντά την τοπική κοινωνία με τη βιομηχανία. Παράλληλα, προχωρούν μια σειρά από έργα, όπως αναβαθμίσεις σχολείων με το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», η αναβάθμιση του Λιμανιού του ‘Άστρους, η επαναλειτουργία του Μουσείου στο ‘Άστρος κλπ. Για την Αρκαδία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μιλάει με έργο!»

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρεθήκαμε στην Αρκαδία, στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο, για να ακούσουμε από κοντά τους ανθρώπους της περιοχής και να δούμε στην πράξη πού υπάρχουν δυνατότητες, αλλά και πού χρειάζονται παρεμβάσεις.

Στη ΒΙΠΕ Τρίπολης αντικρίσαμε μια σημαντική εικόνα της Ελλάδας που παράγει: επενδύσεις, παραγωγή, νέες θέσεις εργασίας και ανθρώπους που βρίσκουν επαγγελματική προοπτική στην περιοχή τους. Αυτό είναι ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη. Όχι γενικές κουβέντες, αλλά δουλειές, επιχειρήσεις και ευκαιρίες στον τόπο.

Θέλω να σταθώ και στη συμβολή του Κώστα Βλάση, ο οποίος έχει δουλέψει συστηματικά για να προχωρήσουν αυτά τα ζητήματα για την Αρκαδία.

Με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό συζητήσαμε και για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου. Έχει ήδη αδειοδοτηθεί πιλοτικά η επανέναρξη της γραμμής Καλαμάτα-Διαβολίτσι και εξετάζουμε με σοβαρότητα τι μπορεί να γίνει και στην Αρκαδία. Θέλουμε όμως οι αποφάσεις να έχουν γερή βάση, διάρκεια και πραγματικό όφελος για τους πολίτες. Δεν έχει νόημα να ανοίξει κάτι πρόχειρα για να ξανακλείσει μετά από λίγο.

Ως Νέα Δημοκρατία είμαστε παρόντες στην κοινωνία. Ο ρόλος μας είναι να ακούμε, να εξηγούμε, να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και να στηρίζουμε το έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η Αρκαδία έχει δυνατότητες και σήμερα είδαμε παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Στόχος μας είναι αυτές οι δυνατότητες να μεταφραστούν σε περισσότερες δουλειές, καλύτερες υποδομές και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες».