Επίσκεψη Κλιμακίου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ στον δήμο Θερμαϊκού

Με διαδικασίες πρωτοφανούς μυστικοπάθειας προχωρά (η διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αναφέρεται, στον πυρήνα της, στην κατασκευή του 6ου προβλήτα του λιμένος Θεσσαλονίκης και στην προτεινόμενη (προαποφασισμένη όμως από τους κατασκευαστές) αμμοληψία 4 εκατ. κυβικών μέτρων υλικών από τον βυθό έκτασης 3,5 χιλιάδων στρεμμάτων στην θάλασσα της Επανομής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΣΜΠΕ συζητείται προς γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, την Δευτέρα 20 Ιουλίου, τελευταία ημέρα της σχετικής προθεσμίας και κατόπιν αιτήματος της Παράταξης Πράξεις για τη Μακεδονία και πιέσεων του Δήμου και άλλων φορέων της περιοχής, που εκφράζουν την ομόθυμη αντίδραση των πολιτών.

Δυστυχώς η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική και δεν εδράζεται, φυσικά, σε απόψεις αρμόδιων επιστημονικών οργάνων, ανεξάρτητων και υψηλού κύρους, όπως απαιτείται σε τέτοιου είδους ζητήματα υψηλής σημασίας. Ο κίνδυνος καταστροφής για μια περιοχή εξαιρετικής σημασίας που διατηρείται αναλλοίωτη επί αιώνες είναι ορατός.

Στο πλαίσιο αποτροπής αυτής της επικίνδυνης εξέλιξης και ενταγμένη σε μια σειρά δράσεων που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με τον Δήμαρχο και στελέχη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο Θερμαϊκού. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν το μέλος του Π.Σ. Θανάσης Γλαβίνας και μετείχαν ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Χρήστος Παπαστεργίου, ο εκπρόσωπος τύπου της παράταξης και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ Αχιλλέας Μεταλούλης, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης Α. Βουλγαράκη, Γ. Παναγιωτίδου και ο πρώην Γραμματέας Κ. Κοκολάκης.

Από πλευράς Δήμου πέραν του Δημάρχου Θοδωρή Τζέκου ήταν ο Γενικός Γραμματέας Νάκης Λαδόπουλος και οι Αντιδήμαρχοι Δ. Γρουσουζάκος και Σ. Τροκάνας.

Μετά την πολύωρη αναλυτική συζήτηση και την διαπίστωση συναντίληψης ο κ. Θανάσης Γλαβίνας δήλωσε :

«Χωρίς την αναγκαία πάντα διαβούλευση και με την τοπική κοινωνία στο σκοτάδι και χωρίς καμία ενημέρωση επιχειρείται η υλοποίηση ενός έργου, της αμμοληψίας από την Επανομή, με εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Κατά την ενημέρωση μας από τον Δήμαρχο Θερμαϊκού έγιναν γνωστές μείζονες ελλείψεις κατά τη θεσμική διαδικασία. Οι ελλείψεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τον σκοπό του έργου χωρίς μάλιστα να έχουν εξεταστεί επαρκώς εναλλακτικές λύσεις. Συντασσόμαστε με τις κινητοποιήσεις του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και καλούμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην επερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να αναλάβει τις ευθύνες της και να ζητήσει την παράταση της διαβουλευτικής διαδικασίας, την επανεκτίμηση επιστημονικών δεδομένων και την επαρκή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων».