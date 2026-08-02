Eπίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη σήμερα το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα για τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως επισημάνθηκε, στην περιοχή εξακολουθούν να επικρατούν ισχυροί άνεμοι που επηρεάζουν το έργο των εναέριων μέσων. Ακόμη και σήμερα τα αεροσκάφη λόγω των αναταράξεων δεν μπορούν να κάνουν ρίψεις νερού, και για το λόγο αυτό συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί αυξημένες επίγειες δυνάμεις, ενώ σε δύσβατα σημεία έχουν διεισδύσει και επιχειρούν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων.

Μετά την ενημέρωση συζητήθηκε το ζήτημα των αντιδιαβρωτικών έργων τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές, όπως και η καταγραφή των ζημιών από την Κρατική Αρωγή.