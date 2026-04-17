Επίσκεψη Γραμματέα ΑΔΜ-Θ Δ. Γαλαμάτη σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Επίσκεψη στην Ξάνθη και την Κομοτηνή πραγματοποίησε οΓραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, όπου είχε συναντήσεις εργασίας με αντικείμενο την από κοινού αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όσο και της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε την Ξάνθη και σε συνεργασία με τον δήμαρχο, Στράτο Κοντό, εξέτασαν τις δυνατότητες αξιοποίησης δυο κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην παλιά πόλη της Ξάνθης, αλλά και γραφειακών χώρων στην επέκταση της πόλης.

Τα κτίρια είναι αναξιοποίητα και προέκυψαν ως ακίνητη περιουσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά το τέλος του προγράμματος αποκατάστασης παλιννοστούντων, ενώ σήμερα είναι παραδομένα στη φθορά του χρόνου. Ο κ. Γαλαμάτης και κ. Κοντός εξέτασαν τη δυνατότητα παραχώρησής τους στον τοπικό Δήμο, προκειμένου να τα ανακαινίσει και να τα αξιοποιήσει καλύπτοντας στεγαστικές ανάγκες του. Αντιστοίχως, ο Δήμος Ξάνθηςεξετάζει τη δυνατότητα να παραχωρήσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης χώρους γραφείων, οι οποίοι είναι σήμερα κενοί, με στόχο να μετεγκατασταθούν εκεί χωρίς κόστος οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους.

Στην Κομοτηνή ο κ. Γαλαμάτης επισκέφθηκε τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με υπηρεσιακά στελέχη, με αντίστοιχο αντικείμενο. Πλέον το γραφείο Γραμματέα (η Κομοτηνή είναι δεύτερη διοικητική έδρα μετά τη Θεσσαλονίκη) στεγάζεται εντός του Διοικητηρίου στην Κομοτηνή, αδαπάνως (προηγουμένως επωμιζόταν το κόστος ενοικίασης χώρου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης), ενώ ο σχεδιασμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι να συγκεντρωθούν όλες οι τοπικές υπηρεσίες της σε έναν χώρο, σε συνεργασία με τον δήμο Κομοτηνής, αλλά και με την Περιφέρεια.

Όπως επισήμανε ο κ. Γαλαμάτης, «επιμένουμε ότι το κλειδί για να έχουμε αποτελέσματα στο έργο μας είναι η συνεργασία. Ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλουμε να βαδίσουμε σε κοινούς δρόμους με τις δυο Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και τους 60 Δήμους και αυτό κάνουμε ήδη. Ειδικά στο στεγαστικό ζήτημα, οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε από κοινού έχουν αποτελέσματα. Πρώτον με την αξιοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων και δεύτερον με τη δημιουργία νέων hub διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε όλη την περιοχή ευθύνης μας. Πέρα από το στεγαστικό, μέσα από αυτές τις συνεργασίες επιτυγχάνουμε σημαντική εξοικονόμηση πόρων από ενοίκια, που πληρώνουμε είτε εμείς ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είτε οι Περιφέρειες και οι Δήμοι. Είναι μια σημαντική παρέμβαση οικονομίας κλίμακος για τους δημόσιους πόρους. Είναι επίσης μια σημαντική παρέμβαση στο επίπεδο της συγκέντρωσης των διάσπαρτων υπηρεσιών, άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, σε όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία, για να μην ταλαιπωρούνται από άσκοπες μετακινήσεις. Η συνεργασία κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και διοίκησης αποδίδει καρπούς και δημιουργεί ένα πιο ορθολογικό περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών για όλους τους συμπολίτες μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ