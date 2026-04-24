Επίσκεψη Γιουτίκα στις κλινικές του «ΑΧΕΠΑ» που αναβαθμίστηκαν

Τις κλινικές του νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» που αναβαθμίστηκαν με χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα ιδίων πόρων της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Κατά την υποδοχή του, ο διοικητής του νοσοκομείου, Παναγιώτης Παντελιάδης, τον ενημέρωσε ότι ο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με τον οποίο ενισχύθηκαν οι κλινικές είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία, ενώ σε συνδυασμό με τις εργασίες ανακαίνισης και αντικατάστασης της ξενοδοχειακής υποδομής, βελτιώθηκε ουσιαστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από το διοικητή του νοσοκομείου, στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, την Α’ Καρδιολογική Κλινική και την Γ’ Χειρουργική Κλινική, ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους διευθυντές, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κλινικών και να διαπιστώσει τις αισθητές αλλαγές.

Σε ό, τι αφορά στην αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής του αναφέρθηκε ότι ήταν απολύτως αναγκαία, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, ο προηγούμενος εξοπλισμός, δεν είχε αντικατασταθεί από τη δεκαετία του ‘ 80.

Επίσης όπως του επισήμαναν γιατροί του Κέντρου Αριστείας της Υπέρτασης στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ο σύγχρονος υπέρηχος μέτρησης αγγειακών δομών σε βασικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, που χρηματοδότησε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, ενισχύει αποφασιστικά την πρωτοποριακή δουλειά που γίνεται στο Κέντρο, για την έγκαιρη ανίχνευση αγγειακών νοσημάτων σε ασθενείς που δεν έχουν εκδηλώσει σχετικά συμπτώματα και θεωρούνται χαμηλού κινδύνου.

«Η υγεία είναι κορυφαία προτεραιότητά μας γι΄αυτό και έχουμε επιλέξει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που εισπράττουμε από διοικητικά και περιβαλλοντικά πρόστιμα, να το επιστρέφουμε στους συμπολίτες μας, μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίξαμε το γενναίο λίφτινγκ τριών κλινικών του νοσοκομείου “ΑΧΕΠΑ” που υποδέχονται μεγάλο αριθμό ασθενών σε καθημερινή και ετήσια βάση. Εξασφαλίσαμε ακόμη υψηλότερη ποιότητα στις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες και περισσότερη άνεση κατά τις ημέρες της αναγκαστικής νοσηλείας τους. Το πετύχαμε, χάρη στην πολύτιμη συμβολή της διοίκησης του νοσοκομείου που οφείλω να συγχαρώ, γιατί κινήθηκε γρήγορα και σε μόλις 8 μήνες από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, κατάφερε να απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Σταθερός στόχος μας για τον οποίο δουλεύουμε με μεθοδικότητα και επιμονή, είναι τα αποτελέσματα να είναι ορατά στους πολίτες, αλλά και στο αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει τα νοσοκομεία της πόλης μας», δήλωσε ο κ. Γιουτίκας.

Με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ενισχύθηκε με 3 μόνιτορς παρακολούθησης ζωτικών σημείων των ασθενών, κεντρικό σταθμό 24ωρης καταγραφής ζωτικών λειτουργιών συνδεδεμένο με τα μόνιτορς των κλινών, 3 κλίνες ΜΑΦ, 27 νοσοκομειακά κρεβάτια, ηλεκτροκαρδιογράφο, υπερηχογράφο, απινιδωτή και 6 συστήματα Holter παρακολούθησης των καρδιακών λειτουργιών.

Στην Α΄ Καρδιολογική Κλινική έγινε αντικατάσταση των δαπέδων και προμήθεια 35 ηλεκτροκίνητων κρεβατιών και 35 κομοδίνων, ενώ με 19 ηλεκτρικά κρεβάτια και 37 κομοδίνα, ενισχύθηκε ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής.

Παρόντες στην επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», ήταν επίσης, ο διευθυντής της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Χρ. Σαββόπουλος, ο διευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Αντ. Ζιάκας, ο διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής, Κ. Σαπαλίδης, ο πρώην διευθυντής της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Ι. Κεσίσογλου, η διευθύντρια ΕΣΥ και περιφερειακή σύμβουλος, Ο. Βασιλάκη, η Διευθύντρια Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Π. Παντελίδου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού του νοσοκομείου, Ε. Υφαντή, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, Π. Σερίδης και η προϊσταμένη του Τμήματος Επιστασίας και Ιματισμού του νοσοκομείου, Α. Αρσενοπούλου.