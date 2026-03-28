Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έφτασε σήμερα το πρωί στη Βεγγάζη, όπου ήδη έχει συναντηθεί με τον ηγέτη της περιοχής της ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαφτάρ και αργότερα θα συναντηθεί με τον γιό του, ο οποίος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Λιβύη. Στη συνέχεια, θα εγκαινιάσει το ελληνικό προξενείο.

Επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ανατολική Λιβύη: Ενδιαφέρον της Βεγγάζης να συμμετέχει στις συνομιλίες περί υιοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Χαλίφα Χαφτάρ (AP Photo/Ivan Sekretarev, File)

Η συνάντηση με τον στρατάρχη Χαφτάρ, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε σε καλό κλίμα. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της ελληνικής πλευράς με την ανατολική Λιβύη μετά την ένταση που προκλήθηκε για την εκχώρηση των οικοπέδων νότια της Κρήτης στην αμερικανική εταιρεία Chevron.

Συζητήθηκε επίσης το μεταναστευτικό, ενώ η Βεγγάζη εξέφρασε την επιθυμία για ενίσχυση των ανταλλαγών σε επίπεδο φοιτητών και ακαδημαϊκών, αλλά και τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στρατάρχης Χάφταρ εκδήλωσε την επιθυμία να συμμετέχει και η ανατολική Λιβύη στις συνομιλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει με την Τρίπολη για το θέμα της υιοθέτησης θαλασσίων ζωνών.