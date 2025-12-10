Επίσκεψη Γ. Παπαγεωργίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου

Ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, συναντήθηκε και συζήτησε με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Παντελή Τσακίρη, σχετικά με την πρόοδο των παρεμβάσεων και τη χειμερινή λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Άγγελος Βλαχόπουλος».

Η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητά της στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 5,7 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου και την τοποθέτηση στεγάστρου/ανοιγόμενης οροφής. Με τις παρεμβάσεις αυτές, η εγκατάσταση μετατρέπεται σε σύγχρονο, βιοκλιματικό και λειτουργικό χώρο άθλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα φιλοξενίας προπονήσεων και διοργανώσεων.

Παράλληλα, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της χειμερινής περιόδου και ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προπονήσεις των σωματείων της πόλης, δόθηκε έκτακτη χρηματοδότηση 240.000 ευρώ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να διατεθούν 6 από τις 8 διαδρομές του κολυμβητηρίου στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ) για όλη τη χειμερινή περίοδο, προσφέροντας λύση στο κενό που δημιουργήθηκε μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου.

Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως προτεραιότητα τις υποδομές της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και των δυνατοτήτων της νεολαίας και των αθλητών. Η στενή συνεργασία Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αθλητικών φορέων αποδεικνύει την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα με την οποία προωθούνται λύσεις προς όφελος των πολιτών.