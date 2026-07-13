Επίσκεψη Γ. Γεραπετρίτη σε Ιαπωνία, Βιετνάμ και Νότια Κορέα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και την Δημοκρατία της Κορέας από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του θα είναι το Τόκιο, όπου την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας-Ελλάδας, Taro Kono.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεραπετρίτης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών στο Τόκιο, με θέμα “Η νέα πολυπολική διεθνής τάξη πραγμάτων”. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίσει η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου, Aya Suzuki.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Ιάπωνα ομόλογό του, Toshimitsu Motegi.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο κ. Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί επίσης το Βιετνάμ και την Δημοκρατία της Κορέας.