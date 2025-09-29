Επίσκεψη Δένδια στην Ιταλία – Στο επίκεντρο οι φρεγάτες Bergamini

Σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρίσκεται στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας για να συναντήσει τον Ιταλό υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο. Η συνάντηση θα γίνει πάνω σε φρεγάτα και εκεί ο κ. Δένδιας θα υπογράψει ένα «μνημόνιο κατανόησης» με το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό και τον Ιταλό ομόλογό του.

Η Ελλάδα, πέρα από το πρόγραμμα των γαλλικών FDI Belharra, αναζητά και «ενδιάμεσες» λύσεις για να ενισχύσει νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρώμη έχει εκδηλώσει πρόθεση να διαθέσει δύο φρεγάτες κλάσης Bergamini (FREMM), με την Αθήνα να μπαίνει σε συζητήσεις για την απόκτησή τους.

Ήδη ελληνικό κλιμάκιο έκανε αυτοψία στην ιταλική φρεγάτα Carlo Bergamini (F-590)στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Αν όλα προχωρήσουν, γύρω στο 2028 η πρώτη φρεγάτα τύπου Bergamini μπορεί να φέρει ελληνική σημαία και να δέσει στη Σαλαμίνα. Με την δεύτερη να ακολουθεί το 2029.

Παράλληλα, το ελληνικό πρόγραμμα με τις FDI Belharra προχωρά: η Αθήνα ολοκληρώνειτην παραγγελία της 4ης φρεγάτας και προχωρά σε αναβαθμίσεις των υπολοίπων σε νεότερο πρότυπο.