Επίσκεψη Χρ. Δήμα και Λ. Τσαβδαρίδη στην Καστοριά – Στο επίκεντρο υποδομές και τοπική ανάπτυξη

Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς πραγματοποιεί σήμερα -Τρίτη 28 Ιουλίου- κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Η επίσκεψη περιλαμβάνει πυκνό πρόγραμμα επαφών με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, με στόχο την καταγραφή των αναγκών και την επιτάχυνση των αναπτυξιακών έργων.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς όπου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Τσαβδαρίδη, τη βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιθεώρησε την πορεία των εργασιών που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σημειώνεται, ότι το Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς είναι ένα από τα μόλις τέσσερα σχολικά κτίρια σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη φάση του προγράμματος ανακαίνισης, το οποίο καλύπτει συνολικά 238 σχολεία σε όλη τη χώρα. «Την προηγούμενη σχολική χρονιά αναβαθμίσαμε 430 σχολικά συγκροτήματα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Φέτος υλοποιείται η δεύτερη φάση, όπου θα γίνουν πολύ σημαντικές εργασίες σε ακόμη 238 σχολεία πανελλαδικά, ενώ θα ακολουθήσουν η τρίτη και η τέταρτη φάση τα επόμενα χρόνια», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Δήμας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, «οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα προσβασιμότητας, ώστε τα κτίρια να είναι καθολικά προσβάσιμα και αναβάθμιση προαύλιων χώρων με τη δημιουργία σύγχρονων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ υψηλών προδιαγραφών».

Ο κ. Δήμας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον ρυθμό υλοποίησης των έργων στο ΕΠΑΛ Καστοριάς, επισημαίνοντας πως στόχος είναι τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, προς όφελος μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

Στη συνέχεια της επίσκεψης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησαν διαδοχικές συσκέψεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, τα έργα υποδομής και η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για τη ουσιαστική στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.