Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΑ στην 55η Σμηναρχία Μάχης στην Κύπρο

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα, επισκέφθηκε, σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, τη 55η Σμηναρχία Μάχης στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο της Κύπρου.

Όπως ανακοινώθηκε, τον υποδέχθηκαν ο διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας Κύπρου ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Αλεξάνδρου και ο διοικητής της Σμηναρχίας σμήναρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός ΓΕΑ αντάλλαξε ευχές με τους Ιπτάμενους και Τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής και ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν στην επιχειρησιακή δραστηριότητα και την αποστολή τους.