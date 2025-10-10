Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Ηλία Θεοδωρόπουλο. Τον Υπουργό Υγείας υποδέχτηκαν ο Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Νίκος Πεφάνης, οι βουλευτής Μεσσηνίας Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς και ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός.

Ο Υπουργός αφού ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που υλοποιούνται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και Κυπαρισσίας.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωσε: «Επισκέπτομαι για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων εβδομάδων το Νοσοκομείο Καλαμάτας. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα προσλήψεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού για το Νοσοκομείο Καλαμάτας και για το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας. Σκοπός μας είναι να ενισχυθούν και τα δύο νοσοκομεία, να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, να ενισχυθούν με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε ένα από τα καλύτερα περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας, να συνεχίσει να είναι ένα από τα καλύτερα και γιατί όχι το καλύτερο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές και της Μεσσηνίας και της Λακωνίας που είναι παρόντες σήμερα μαζί μου όπου είδαμε τα προβλήματα σε όλη την περιοχή του νομού Μεσσηνίας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά».