Επίσκεψη Άδ. Γεωργιάδη στο Γ.Ν Δράμας: Το νοσοκομείο έχει πια μεγάλη πρόοδο σε όλα τα επίπεδα

Την ικανοποίηση του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση τόσο της χρηματοδότησης, όσο και του προσωπικού εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νοσηλευτικό ίδρυμα σήμερα -3η ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός συνομίλησε με το ιατρικό – νοσηλευτικό προσωπικό και με τον εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων, ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και επιθεώρησε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η νέα πνευμονολογική κλινική, το νέο κέντρο φυσικοθεραπείας και το νέο φαρμακείο.

Όπως επισημάνθηκε, ο προϋπολογισμός του Γ.Ν. Δράμας αυξήθηκε από 8,12 εκατ. ευρώ το 2019 σε 12,92 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 59,1%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, σήμερα υπηρετούν επτά περισσότεροι ιατροί, από 57 σε 64, καθώς και 16 περισσότεροι ειδικευόμενοι, από 40 σε 56. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στο Παθολογικό Τμήμα. Από έναν μόνιμο παθολόγο τον Σεπτέμβριο του 2025, σήμερα διαθέτει δύο, μετά και τον μόνιμο διορισμό παθολόγου με βαθμό Διευθυντή, τον Μάιο του 2026. Οι ειδικευόμενοι Παθολογίας αυξήθηκαν από μηδέν σε 12, ενώ η 4η ΥΠΕ συνεχίζει να καλύπτει τις εφημεριακές ανάγκες με στοχευμένες μετακινήσεις ιατρών.

«Το νοσοκομείο της Δράμας έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχει περισσότερους γιατρούς σε όλα τα τμήματα και προκηρύσσουμε και άλλες θέσεις. Ανοίξαμε τον Μάρτιο το παθολογοανατομικό εργαστήριο, που για πρώτη φορά λειτουργεί στο Νοσοκομείο Δράμας και πλέον γίνονται εδώ βιοψίες ώστε να μην αναγκάζεται ο ασθενής να ταξιδεύει εκτός νομού για να κάνει μια βιοψία. Έχουμε 12 επιπλέον ειδικευομένους γιατρούς, ένας συγκλονιστικός αριθμός που δείχνει την πρόοδο του νοσοκομείου. Έχουμε 30% μεγαλύτερη παραγωγή απεικονιστικών εξετάσεων. Έχουμε 10% περισσότερα χειρουργεία. Είμαστε γενικά σε όλους τους δείκτες πάρα πολύ ανεβασμένοι. Το νοσοκομείο έχει πια μεγάλη πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπεις την πρόοδο του νοσοκομείου», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Τον υπουργό συνόδευαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη και ο Υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.