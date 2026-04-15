Επίσημη παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ένα κομμάτι της ιστορίας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) με προεκτάσεις όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα, αλλά και στη νομοθεσία, την κοινωνία και την πολιτική, αποτελεί το Ιστορικό Αρχείο του Συλλόγου, το οποίο θα παρουσιαστεί επισήμως στις 22 Απριλίου.

Ο ΙΣΘ, το 2024, με αφορμή την επέτειο των εκατό χρόνων από την ίδρυσή του, ανέλαβε τη διάσωση και οργάνωση του αρχείου του, ενός σημαντικού τμήματος της ιστορίας της ιατρικής κοινότητας, της Θεσσαλονίκης και της χώρας· μια πρωτοβουλία που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Νίτσας, αναφέρει ότι ΙΣΘ είναι ο πρώτος στην Ελλάδα -και ίσως ο μοναδικός- που διαθέτει ένα τόσο καλά διατηρημένο ιστορικό αρχείο και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. «Δεν πρόκειται για μια απλή παρουσίαση, αλλά για μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη ενέργεια που ολοκληρώθηκε από ειδικούς επιστήμονες, με τους οποίους συνεργάστηκε ο ΙΣΘ. Πρόκειται για ένα κομμάτι της ιστορίας μας με σπουδαιότητα και προεκτάσεις όχι μόνο στη δική μας κοινότητα, την ιατρική, αλλά και στη νομοθεσία, την κοινωνία, την πολιτική. Ταυτόχρονα, έχουμε ήδη ξεκινήσει επαφές με φορείς που χειρίζονται τεκμήρια ιστορίας της πόλης, με προοπτική συνεργασίας και κυρίως με το ενδεχόμενο της διασύνδεσης της πληροφορίας», προσθέτει ο κ. Νίτσας.

Η εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση του Αρχείου θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου, στις 19:00, στα γραφεία του Συλλόγου στην Καλαμαριά (Επανωμής 26 και Αδριανουπόλεως). Θα προηγηθεί η ονοματοδοσία της Αίθουσας Ιστορικού Αρχείου προς τιμήν του πρώτου προέδρου του συλλόγου, Θεμιστοκλή Σακελλαρίδη (1924-1926).

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του προέδρου, χειρουργού οφθαλμίατρου Νίκου Νίτσα, ο οποίος είχε και τη σχετική πρωτοβουλία δημιουργίας του Ιστορικού Αρχείου ΙΣΘ. Θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία για την οργάνωση, διάσωση και διάθεση του ιστορικού και ψηφιακού αρχείου από τη Μαλαματένια Κατιρλιώτου, ιστορικό, MSc, υποψήφια διδάκτορα Ιστορίας της Ιατρικής και υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου του ΙΣΘ. Στη συνέχεια, η Δέσποινα Τσιαφάκη και η Μελπομένη Καρτά από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» θα μιλήσουν για το αρχείο ΙΣΘ στην ψηφιακή εποχή, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ψηφιακού αποθετηρίου. Τέλος, η Νίκη Παπαβραμίδου, καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής και διευθύντρια του Μουσείου Ιστορίας της Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, θα μιλήσει με θέμα: «Καλές πρακτικές στη διαφύλαξη της ιστορικής γνώσης: το παράδειγμα του ΙΣΘ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ