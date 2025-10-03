Επίσημη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στην Ιαπωνία

Ο κ. Τζιτζικώστας είχε συναντήσεις εργασίας στο Τόκιο, την Οσάκα και το Κιότο, με Υπουργούς, Κυβερνήτες, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, τουριστικών φορέων και της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας, με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων ΕΕ – Ιαπωνίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας τόσο στον τομέα των υποδομών και μεταφορών, όσο και στον τομέα του τουρισμού.

Ο Επίτροπος ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για τον βιώσιμο τουρισμό και τις μετακινήσεις μεταξύ ΕΕ – Ιαπωνίας, στην ΕΧΡΟ της Οσάκα, όπου επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «η Ιαπωνία και η Ευρώπη γνωρίζουν τι σημαίνει να είσαι παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η Ευρώπη είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Το 2024 υποδέχτηκε 758 εκατομμύρια επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 2,4 εκατομμυρίων επισκεπτών από την Ιαπωνία. Η Ευρώπη ήταν ο προορισμός που επέλεξε το 38% όλων των τουριστών παγκοσμίως. Ο κλάδος σημείωσε νέα ρεκόρ το 2024, με 3 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις, που είναι άνευ προηγουμένου ρεκόρ, με περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 4,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις να συμμετέχουν και συνεισφορά 807 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ. Αυτή είναι εντυπωσιακή πρόοδος. Ωστόσο, η ανάκαμψη από την πανδημία του COVID ήταν άνιση. Η Βόρεια και η Νότια Ευρώπη σημειώνουν υψηλά ρεκόρ, αλλά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να υποδέχονται λιγότερους επισκέπτες από ό,τι το 2019. Η εικόνα είναι επίσης άνιση γεωγραφικά. Πέντε χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% των διανυκτερεύσεων. Και μία στις τρεις διαμονές γίνεται τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Αυτό δημιουργεί πραγματικές πιέσεις, στο στεγαστικό, τους πολύτιμους φυσικούς πόρους όπως το νερό, και στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Τέτοιες πιέσεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τουρισμού ακόμη και την αποδοχή του από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Υποδεχτήκατε σχεδόν 37 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2024. Το 6,5% από αυτούς προέρχονται από την Ευρώπη. Με 20 εκατομμύρια επισκέπτες το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το 2025 φαίνεται ότι θα είναι άλλη μια εξαιρετική χρονιά. Αλλά όπως και στην Ευρώπη, οι προβληματισμοί είναι αντίστοιχοι: Το 69% των διανυκτερεύσεων είναι σε τρεις μητροπολιτικές περιοχές, το Τόκιο, το Κιότο και την Οσάκα, παρότι υπάρχουν αμέτρητοι λιγότερο γνωστοί θησαυροί εξίσου άξιους ανακάλυψης. Η προώθηση λιγότερο γνωστών περιοχών μάς βοηθά να διαχειριστούμε βιώσιμα τους αυξανόμενους αριθμούς επισκεπτών και διανυκτερεύσεων, ανακουφίζει τους υπερπλήρεις προορισμούς και διασφαλίζει ότι οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται. Η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο υποσχόμενες αγορές επισκεπτών μεγάλων αποστάσεων για την Ευρώπη, με ταξιδιωτικά πρότυπα που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανείμουμε τη ζήτηση πιο ομοιόμορφα, τόσο κατά τη διάρκεια του έτους όσο και μεταξύ των προορισμών».

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε πως το κλειδί για τη βελτίωση του τουρισμού, τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ιαπωνία, είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι οι στόχοι είναι ανάλογοι. «Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους βελτίωσης των σύνδεση των αερολιμένων με βιώσιμες επιλογές μεταφορών. Τα ταξίδια πρέπει να γίνονται στην ώρα τους, με καλύτερες υπηρεσίες προς τους επιβάτες και να γίνουν βιώσιμα. Όλα αυτά τα θέματα θα τροφοδοτήσουν την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό, που θα παρουσιάσω το 2026. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διασφάλιση βιώσιμης, διαφοροποιημένης και ανθεκτικής τουριστικής ανάπτυξης, ώστε τα οφέλη να φτάσουν στις τοπικές κοινωνίες, με προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και με έμφαση στην εμπειρία του επισκέπτη», επισήμανε ο Επίτροπος.

Στην ΕΧΡΟ της Οσάκα, ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε τα περίπτερα της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ουκρανίας και της Αγγλίας, όπου είχε συζητήσεις για την καινοτομία στις υποδομές, τις μεταφορές και τον τουρισμό και μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «ο τουρισμός και οι μεταφορές δεν είναι απλώς υπηρεσίες, αλλά είναι γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών και κινητήριες δυνάμεις για τις τοπικές κοινωνίες».

Στο Τόκιο ο Επίτροπος στις συναντήσεις του με τον Υπουργό Μεταφορών και Τουρισμού Yasushi Furukawa και την Υπουργό Τεχνολογίας Toshiko Abe χαρακτήρισε την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας πόλη-πρότυπο στον τομέα της καινοτομίας στις αστικές μεταφορές και τον τουρισμό και αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της ευρω-ιαπωνικής συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών, του βιώσιμου τουρισμού και της έρευνας στο πλαίσιο του Horizon Europe.

Επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε το Κέντρο Ελέγχου του σιδηροδρομικού σταθμού Shinkansen, που αποτελεί, όπως υπογράμμισε, «ένα εντυπωσιακό παράδειγμα καινοτομίας στις σιδηροδρομικές μεταφορές υψηλής ταχύτητας», ενώ στις συναντήσεις του με κορυφαία στελέχη της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, υπογράμμισε ότι «μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, η ΕΕ και η Ιαπωνία μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία για την οικοδόμηση πιο βιώσιμων και ανταγωνιστικών μεταφορών».

Στο Κιότο ο Επίτροπος συναντήθηκε με τον Κυβερνήτη Takatoshi Nishiwaki και τον Δήμαρχο Koji Matsui, με τους οποίους συζήτησε σχετικά με την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού και την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας βοηθά ώστε ο τουρισμός να φέρνει οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις, χωρίς να χάνεται η αυθεντικότητα και ο χαρακτήρας τους», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.