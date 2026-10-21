Επίσημη Έναρξη του Έργου ReTree στον Δήμο Βόλβης

Η διαχείριση του αστικού και περιαστικού πρασίνου τα τελευταία χρόνια μεταβαίνει σταδιακά από μια αποσπασματική και κυρίως τεχνική διαδικασία, σε έναν κρίσιμο πυλώνα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους, η ενίσχυση των φαινομένων αστικής θερμικής επιβάρυνσης και η ανάγκη για πιο ανθεκτικές και λειτουργικές πόλεις, αναδεικνύουν τον ρόλο του πράσινου χώρου ως βασικό στοιχείο ποιότητας ζωής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ReTree – Δράσεις αναβάθμισης περιβάλλοντος στο δημόσιο χώρο, μέσω της Ψηφιακής Συμμετοχής Πολιτών εισέρχεται επίσημα στη φάση υλοποίησης, θέτοντας τις βάσεις για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο μοντέλο περιβαλλοντικής διαχείρισης στον Δήμο Βόλβης. Η παρέμβαση επικεντρώνεται στις περιοχές της Ασπροβάλτας, του Σταυρού και των Βρασνών και στοχεύει στη συστηματική ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, συνδυάζοντας τεχνικά εργαλεία με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΧΠ Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024 – Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συνολικό προϋπολογισμό 50.000€. Δικαιούχος είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.), σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλβης.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του ReTree ανταποκρίνεται σε διαπιστωμένες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαχείρισης του αστικού πρασίνου σε τοπικό επίπεδο, όπως η αποσπασματική υλοποίηση παρεμβάσεων, η περιορισμένη αξιοποίηση δεδομένων στον σχεδιασμό και η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο οργανωμένο, διαφανές και συμμετοχικό σύστημα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο επιδιώκει:

την αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου,

την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τεκμηριωμένο σχεδιασμό και ιεράρχηση παρεμβάσεων,

την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενδυνάμωση του εθελοντισμού,

τη δημιουργία βιώσιμων μηχανισμών διαχείρισης πράσινων υποδομών σε τοπικό επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων:

Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχής Πολιτών – Ένα εργαλείο διαδραστικής χαρτογράφησης για την καταγραφή και αξιολόγηση προτάσεων δενδροφύτευσης.

– Ένα εργαλείο διαδραστικής χαρτογράφησης για την καταγραφή και αξιολόγηση προτάσεων δενδροφύτευσης. Στοχευμένες Παρεμβάσεις Αστικής Δενδροφύτευσης – Με τεχνική αξιολόγηση θέσεων, επιλογή κατάλληλων φυτικών ειδών και συντονισμό με τις δημοτικές υπηρεσίες.

– Με τεχνική αξιολόγηση θέσεων, επιλογή κατάλληλων φυτικών ειδών και συντονισμό με τις δημοτικές υπηρεσίες. Οδηγός Πράσινων Πρακτικών – Ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τη βιώσιμη διαχείριση αστικού πρασίνου.

– Ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τη βιώσιμη διαχείριση αστικού πρασίνου. Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης – Ημερίδες, θεματικά εργαστήρια και δράσεις ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία.

– Ημερίδες, θεματικά εργαστήρια και δράσεις ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία. Δίκτυο Green Ambassadors – Μια οργανωμένη κοινότητα εθελοντών που υποστηρίζει και ενισχύει τις περιβαλλοντικές δράσεις του έργου.

Το έργο έχει διάρκεια δεκαοχτώ (18) μηνών και υλοποιείται με συστηματικό σχεδιασμό, τεχνική προετοιμασία και συνεχή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Τα πρώτα αποτελέσματα και οι προγραμματισμένες δράσεις θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα από τα επίσημα κανάλια ενημέρωσης του έργου.

Το ReTree φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αναπαραγώγιμου μοντέλου τοπικής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, όπου η τεχνολογία, η επιστημονική γνώση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών συνδυάζονται για τη βιώσιμη αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.